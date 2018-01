De race naar Vorst. Vier teams, twee tickets: wie stoot door naar bekerfinale in het basket? Raf Bastiaenssen

26 januari 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport ‘Back to back’: met deze attractieve speelformule maken Limburg United-Oostende en Bergen-Charleroi dit weekend in een dubbel duel in het basketbal uit wie op zondag 11 maart in Vorst Nationaal de bekerfinale afwerkt. Met de vier betrokken coaches blikken we vooruit.

Pascal Angilis - Limburg United: "Alleen superstunt brengt ons naar finale"

Vorig jaar was Limburg United nog bekerfinalist, toen botste het pas in de finale op Oostende. Nu is de laatste rechte lijn naar de finale heel wat moeilijker. “En de ploeg had ook meer potentieel”, voegt coach Pascal Angilis eraan toe. “Geraken we in de finale, noem het dan gerust een superstunt.”

“We moeten realistisch blijven, zonder onze ambitie en vertrouwen te minimaliseren. Het moet eens mogelijk zijn, waarom nu niet. Zeker in het eerste duel. Daarin moeten we onszelf een kans op kwalificatie bezorgen. En dan moeten we zondag die superstunt brengen.”

“Wat Oostende zo dominant maakt? De defensieve druk. Het dwingt je fouten te maken. Alleen als je je discipline en je organisatie kan behouden, maak je een kans. Bezondig je je aan overhaasting en aan een slechte shotselectie: dan ben je kansloos. Maar tegen zo’n forse druk is dat niet evident.”

• United mist dit weekend zijn bordenspeler Khaliq Spicer missen, die nog steeds worstelt met een weerbarstige knie.

Dario Gjergja - Oostende : " Vorige zege snel vergeten"

Zes titels en vijf bekertrofeeën op rij en ook dit seizoen blijft Oostende onstuitbaar doorheen de competitie denderen. Het is dus niet ver zoeken naar de torenhoge favoriet voor deze ‘Bpost Cup’. Vorige week won Oostende nog makkelijk bij Limburg United (62-83).

“Dat zou onze grootste fout zijn, verwijzen naar die zege van vorige vrijdag. Die wedstrijd mùoeten we absoluut vergeten. Nu verwacht ik een totaal ander Limburg United. Gretiger, hongeriger en met meer geloof. Tegen Giants kwamen ze dicht bij de zege. Ze verdienen ons respect dus. Ook zij staan op twee wedstrijden van een bekerfinale”, zegt coach Gjergja.

Oostende liep dinsdag tegen een dreun aan bij het Poolse Zielona Gora (98-68 verlies). Of dat in de hoofden kan sluipen? “Daar wordt natuurlijk over gepraat. Maar eigenlijk kon ik tevreden zijn met ruim dertig minuten van onze match, hoewel we in een barslecht tweede kwart zowaar 33 punten slikken. Alleen wat er in die laatste zeven minuten gebeurde, dat was onaanvaardbaar.”

• Oostende vond met ‘Wilsol’ een nieuwe shirtsponsor voor zijn resterende matchen in de Belgische Beker.

Daniël Goethals - Bergen : " Hoe zwaar weegt vermoeidheid?"

“Een gekkenhuis, drie matchen op vijf dagen!” Coach Daniël Goethals zucht diep, als we met hem de speelkalender overlopen. Woensdag nog actief in de FIBA Europe Cup, vanavond en zondag volgt een dubbel duel tegen Charleroi.

“Weet je dat we woensdag onze 45ste match sinds half augustus speelden. Dan weet je: vermoeidheid zal dit weekend zeker een rol spelen. Woensdag coachte ik al berekenend, met meer oog voor het verdelen van de speelminuten. Dat kostte ons mogelijk de zege.”

Bergen won begin oktober de enige onderlinge partij met nipte 90-84 cijfers. “Maar daar kan je niet meer naar verwijzen. Bij ons liep Reddic nog rond, bij hen was Katic afwezig. Het maakt Charleroi favoriet in dit duel. De kwaliteit van zijn spelerslijst leunt het dichtst aan bij Oostende en Antwerp Giants. Maar wij hebben ook onze kansen. We hebben de nodige wapens om hun zwakke plekken aan te vallen. Vinden we de nodige consistentie in verdediging, dan maken we zeker een kans.”

Brian Lynch - Charleroi : " Belangrijkste match van ons seizoen"

Een laatste titelfinale in 2012, een laatste bekerfinale in 2010: En of dat Charleroi naar een nieuwe finale snakt. "Noem het gerust de belangrijkste matchen van ons seizoen, deze halve finales tegen Bergen leven sterk binnen de club. De ambitie is daar, de club wacht al lang op een kans op een trofee", weet coach Brian Lynch.

Zijn eerste maanden bij Charleroi liepen stroef. Het team acteerde zo wisselvallig dat het veel aan geloofwaardigheid inboette. “Maar we evolueren in een betere richting dan een maand terug. Tegen Giants kenden we een sterke tweede helft, in zulke momenten tonen we welk potentieel we hebben. Mijn spelers begrijpen mijn systeem beter, voelen beter aan wat ik van hen verlang. Maar we blijven op zoek naar consistentie.”

Over het dubbele duel ziet Lynch één sleutel: “Hoe sterk kunnen we hun creatieve spelers controleren? Green en lasisi, ze creërebn zo makkelijk open shotkansen. Dat zullen we moeten beperken.”

Vanavond: heenmatchen

20.30: Limburg United-Oostende

20.30: Bergen-Charleroi

Zondag: terugmatchen

15.00: Charleroi-Bergen

20.30: Oostende-Limburg United