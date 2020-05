De positieve mindset van Nafi Thiam die fans pleziert met workout-filmpjes: "Dit trainingsjaar is voor het lichaam een goede zaak” CPG

06 mei 2020

18u25

Bron: Olympic 0 Meer sport De sportzomer staat dit jaar op zijn kop. Meer bepaald door het wegvallen van de Olympische Spelen, is het voor veel atleten tasten in het duister. Dat geldt ook voor wereldkampioene zevenkamp Nafi Thiam die optimistisch blijft en alvast uitkijkt naar volgende zomer. In de tussentijd houdt ze haar fans bezig met trainingsvideo's.

Een Europese, wereld- en olympische kampioen die voor het plezier workout-filmpjes maakt op Instagram. Iets wat normaal gezien niet meteen aan de orde is, maar net als de rest van de bevolking zijn het ook voor zevenkampster Nafi Thiam geen gewone tijden. “Ik heb veel berichten op Instagram ontvangen van mensen die mijn trainingssessies wilden zien en vroegen hoe ik mijn conditie op peil houd, zodat ze het zelf ook konden proberen”, legt de gouden medaille zevenkamp van Rio 2016 uit.

“Ik doe specifiek oefeningen die toegespitst zijn op atletiek, dus die zijn niet interessant en relevant voor anderen. Ik nam me voor om iets algemeen te doen wat voor de doorsnee mens ook leuk zou zijn.” En of de meer dan 139.000 Instagram-volgers van onze landgenote haar filmpjes konden bekoren. Haar ‘Home Workout No.1' bleek zo populair te zijn, dat ze al snel een tweede versie publiceerde .



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Positieve mindset

Fit, gezond en positief blijven: dat is waar Thiam op dit moment voor staat. Het besluit om de Olympische Spelen van Tokio 2020 uit te stellen naar volgend jaar, past precies binnen haar manier van denken. “Ik begrijp dat het op dat moment geen gemakkelijke beslissing was om de Spelen te annuleren, gezien de economische problemen die het met zich meebrengt. Er was toen in maart nog veel onduidelijkheid, maar ondertussen is gebleken dat het de enige juiste beslissing was”, aldus de 25-jarige atlete.

Voorts bekijkt Thiam de onderbreking van de sportcompetities ook van de positieve kant. “Dit jaar wordt waarschijnlijk een ‘blanco jaar’, zeg maar een trainingsjaar. Voor het lichaam is dat al bij al een goede zaak. Elk jaar is er een groot kampioenschap waar je 10 maanden de tijd voor hebt om je op voor te bereiden. Het feit dat er nu minder druk is, tast misschien de motivatie een beetje aan, maar het geeft ons wel meer tijd om ons voor te bereiden op het grootste sportevenement ter wereld: de Olympische Spelen.”

In België heeft Thiam het geluk dat ze tijdens de lockdown onder strikte voorwaarde in bepaalde trainingscentra kan blijven trainen, iets wat op andere plaatsen in de wereld niet het geval is. Nog een reden voor haar waarom het goed is dat de Spelen volgende zomer zullen plaatsvinden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich optimaal te kunnen voorbereiden. Ook thuis in haar garage - die tijdelijk werd omgebouwd tot een trainingsruimte - houdt ze haar conditie op peil.

Uitkijken naar volgende zomer

Haar vrienden niet kunnen zien, en vooral haar moeder, is voor de Naamse het lastigste. “Je hoort dat mensen ziek worden en sterven. Dat kan overal gebeuren en eender wie kan getroffen worden. Daar heb ik het moeilijk mee. Je voorstellen hoe de samenleving gaat veranderen en wat het uiteindelijke resultaat zal zijn, is een groot vraagteken. Daar maak ik me zorgen over. In afwachting daarvan moeten we de regels blijven respecteren.”

Als alles achter de rug is, zal de sport opnieuw haar rol gaan opeisen. Na de verloren wereldtitel zevenkamp in 2019 - die toen gewonnen werd door Katarina Johnson-Thompson - zal de discipline in Thiams ogen volgende zomer een niet te missen sportonderdeel worden om te volgen. “Ik heb altijd gezegd dat ik het graag opneem tegen sterke concurrenten. Als je aan topsport doet en mee wilt doen aan wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, dan weet je nu eenmaal dat je het tegen de besten van de wereld moet opnemen. Ik kijk er alvast naar uit om mijn olympische titel te verdedigen”, aldus Thiam.

Lees ook: Nafi Thiam geeft het goede voorbeeld met workout vanuit haar kot: “Hopelijk beleven jullie hier veel plezier aan”

Hoe het coronavirus tot uitstel van Olympische Spelen leidde

#3yearsafterRio @thiam_nafi looks back on her 2 perfect days in @Rio2016 !

Watch out : https://t.co/okTJntByFB Team Belgium(@ teambelgium) link