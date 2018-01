De opvallende trainingsmethode van Anthony Joshua om zich voor te bereiden op superkamp XC

24 januari 2018

17u23 1 Meer Sport Op 31 maart neemt Anthony Joshua het in Cardiff op tegen Joseph Parker. Die laatste is nog steeds ongeslagen als profbokser, waardoor Joshua zich extra wil voorbereiden. En hoe: de Brit zwom namelijk onder water met een schijf van 25 kilogram in z'n handen. Opmerkelijke trainingsmethode. “Taking training to new depths”, grapte Joshua op Instagram.

En of Joshua het serieus neemt. Joseph Parker wordt allesbehalve een hapklare brok. De Nieuw-Zeelander is ongeslagen in zijn 24 professionele gevechten, achttien keer won hij op knock-out. Niet min. Parker is tevens sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO (World Boxing Organization).

Toch blijft Joshua dé favoriet. De Brit is de titelhouder bij de boksbonden WBA (World Boxing Association) en IBF (International Boxing Federation), én won al zijn twintig gevechten als prof op knock-out. Het wordt in elk geval een kamp om naar uit te kijken. Voor het eerst staan twee regerend wereldkampioenen bij de zwaargewichten tegenover elkaar in Groot-Brittannië. 31 maart, save the date.

Taking training to new depths💧 Een foto die is geplaatst door null (@anthony_joshua) op 24 jan 2018 om 14:09 CET