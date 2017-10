De ongeziene actie van MMA-legende 'Mighty Mouse' die de wereld rondgaat TLB

15u01 0 rv Meer Sport Demetrious Johnson heeft gisteravond geschiedenis geschreven. De Amerikaanse MMA-vechter verdedigde in Las Vegas voor de elfde opeenvolgende keer met succes zijn wereldtitel bij de vlieggewichten tegen Ray Borg. Niemand deed ooit beter dan de 31-jarige 'Mighty Mouse', maar dat is niet de enige reden waarom hij momenteel viraal gaat.

In de vijfde ronde van het gevecht legde Johnson de kamp in een beslissende plooi en de manier waarop hij dat deed, was indrukwekkend. Johnson kon Borg in de hoek drijven, deelde een kniestootje uit en dan gebeurde het. Hij wierp zijn opponent in de lucht en nam Borgs linkerarm al in een klem nog voor hij geland was. Een onwaarschijnlijke actie die Johnson flink wat lof opleverde op de sociaalnetwerksites.



Johnson heeft de MMA-wereldtitel al sinds 2012 achter zijn naam staan. Hij verdedigde die al met succes tegen achtereenvolgens John Dodson, John Moraga, Joseph Benavidez, Ali Bagautinov, Chris Cariaso, Kyoji Horiguchi, opnieuw John Dodson, Henry Cejudo, Tim Elliott, Wilson Reis en Ray Borg.