De neef van Khabib door McGregor toegetakeld, de Tsjetsjeen die opschept dat hij Conor te grazen nam: alles wat je nog niet wist over het meest geschifte titelgevecht ooit Hans Op de Beeck

08 oktober 2018

06u00 0 Meer Sport Net wanneer de hele wereld het voorbije weekend naar het kooivechten keek, liep het grondig mis. Nadat Khabib Nurmagomedov de vuilbekkende Conor McGregor een lesje leerde, ontstond er in en rond het octagon een ongezien en hallucinant straatgevecht. Niet het beeld dat het UFC (Ultimate Fighting Championship) wil uitdragen, of net wel? Eén ding is wel zeker: deze scenarioschrijver is goud waard.

"Let's talk now"

Ronde twee en McGregor gaat na een zware rechtse van Khabib tegen het canvas, waarna hij een serie slagen op gezicht en lijf te verwerken krijgt van de zwaar dominerende en razende man uit Dagestan. "Let's talk now" ('laat ons nu praten'), hoor je Nurmagomedov zeggen -zo wijst een audiofragment uit- tegen Conor 'walk the talk' McGregor - die dan al ongetwijfeld weet hoe laat het is.

Een half jaar lang heeft Conor de toegewijde moslim Khabib verbaal uitgedaagd en beledigd zoals alleen hij dat kan. Zijn religie (dat hij niet eens de whiskey van zijn merk Proper 12 mag drinken), zijn land (de Avaren zouden volgens Conor na WOII uit hun land gezet zijn), zijn vader ("een bevende lafaard"), zijn manager ("een terroristische rat") belachelijk gemaakt. Nu is het tijd voor revanche, met de vuist - zoals ze dat in de Kaukasus doen. Twee rondes later heeft Khabib Conor in een wurggreep, een zogenaamde 'rear naked choke', en kan de Ier niets anders doen dan de handdoek in de ring gooien. Het moment dat Nurmagomedov McGregor eigenlijk de hand had moeten schudden - dan ging hij de geschiedenis in als een ware grootmeester en echte kampioen. Maar Khabib wil meer en, nog steeds zwaar in de eer gekrenkt door 'Team Conor', springt over de kooi en gaat af op Dillon Danis, de trainer in jiu-jitsu van Conor die Khabib tijdens de kamp verbaal aan het uitdagen was.

Khabib Nurmagomedov remains the undefeated Lightweight Champion of the #UFC229 after beating Conor McGregor. pic.twitter.com/reDK6eOe4u Ibrahim Xhah(@ ibrahimwxr) link

Zelfs Mike Tyson verbouwereerd

Even later leek wel de helft van de 20.000 aanwezigen in de T-Mobile Arena in Las Vegas zich met de zaken te bemoeien. Ongezien. Zo tweette Mike Tyson, nochtans het een en ander gewoon: "Nooit gedacht dat dit in zoiets zou uitmonden. Gekker dan mijn straatgevecht", waarmee 'Iron Mike' refereert aan zijn 'Bite Fight' uit 1997 toen hij een stuk uit het oor van Evander Holyfield hapte. In de tribunes, met daar onder andere acteurs/regisseurs Matt Damon, Mel Gibson, Chris Pratt, Megan Fox en rapper Drake (een notoir Conor-fan), kunnen ze de ogen nauwelijks geloven. 50 Cent van zijn kant drijft in een reeks van tweets de spot met McGregor.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot. Mike Tyson(@ MikeTyson) link

Drake when he saw Khabib climbing the fence coming for Conor’s whole corner #UFC229 pic.twitter.com/pCOH24vMej Zayn(@ zaymf) link

Tap, Tap ,Tap 🤨get the strap pic.twitter.com/SEahYxoM39 50cent(@ 50cent) link

Ook McGregor deelt nog slag uit

McGregor, die ziet hoe Khabib zich richting zijn maat Dillon Danis begeeft, wil zelf ook over de kooi maar wordt in laatste instantie tegengehouden. Moment waarop Abubakar Nurmagomedov, de neef van, ook bovenaan de kooi opduikt. Met in één hand de papakha, de pruik die een traditie is in de Kaukasus. Conor aarzelt niet om Abubakar een slag in het gezicht te geven. Zo onschuldig was 'The Notorious' in die helse nasleep dus ook niet.

"Toen ik op de kooi klom, raakte die Ierse 'bastard' me. Maar ik hield me ook niet in... bam boom! - Ik gaf hem er twee", aldus Abubakar in een video in zijn moedertaal (zie hieronder) achteraf. "De papakha verhinderde me dat ik me beter kon verdedigen. Ik had die papakha vast in mijn linkerhand."

Tukhugov schept erover op dat hij McGregor sloeg

Waarna twee MMA-vechters uit het kamp van Khabib van de gelegenheid gebruik maken om Conor op hun beurt aan te pakken: Zubaira Tukhugov en Islam Makhachev. Ook een derde maakte aanstalten, maar hij werd tijdig door de security ingerekend. Het trio werd afgevoerd richting cel, maar daar zouden ze niet lang blijven omdat McGregor zou beslissen geen klacht in te dienen tegen hen.

They popped on ya man LOL pic.twitter.com/056tujKoyr 50cent(@ 50cent) link

Tukhugov en Makhachev, beiden 27, zijn alvast geen doetjes. De eerste won drie van zijn vier kampen in het UFC, de tweede heeft met zes op zes een perfect record. "Ik sloeg hem zwaar zoals ik beloofd had", schepte Tukhugov daar achteraf nog wat over op sociale media. "Ik had beloofd hem te laten boeten voor zijn woorden en dat deed ik." Eerder had Tukhugov ook gezegd dat hij met McGregor wou vechten "buiten" het octagon. Nadat hij zijn toekomstige kamp met Artem Lobov -een trainingspartner en goeie vriend van McGregor- zou gewonnen hebben. Een gevecht dat voor later deze maand gepland stond en ook kon uitgroeien tot een kraker, zij het niet dat UFC-goeroe Dana White al duidelijk gezegd heeft dat het opgepakte trio nooit nog een kamp in het UFC zal vechten...

Zubaira Tukhugov, one of the men involved in the melee at #UFC229, previously told us he wanted to fight Conor McGregor "outside" after he was done with Artem Lobov. Watch full video: https://t.co/SV8PEGiIWe pic.twitter.com/5lt40T5lqC MMAFighting.com(@ MMAFighting) link

Artem Lobov, de aanstoker uit Tsjetsjenië

Nog even terug naar die Artem Lobov, de Tsjetsjeense trainingspartner van McGregor alias 'The Russian Hammer'. Die had in april van dit jaar, naar aanleiding van Khabib's eerdere titelkamp bij de lichtgewichten, op Russia Today in ware Conor-stijl uitgehaald naar de Dagestani Khabib. Waarna een confrontatie volgde in een hotel in New York -waar de titelpartij tussen Khabib en Al Iaquinta plaatsvond- tussen een stevige entourage van Nurmagomedov en Lobov, die daar even fysiek zou aangepakt zijn. Helemaal leuk werd het toen Conor McGregor enkele uren later zijn opwachting zou maken in New York, om daar vlak na een persconferentie even een steekwagen in een bus met daarin Khabib en enkele van zijn vrienden te gooien. Nog wat olie op het vuur. Een incident waarmee in de trailers naar aanleiding van Khabib vs McGregor trouwens gretig mee uitgepakt werd 'ter promotie'.

In augustus beschuldigde McGregor Tukhugov ook van verraad. Dat het toch niet kon dat hij de kant van Khabib koos en zich tegen zijn mede-Tsjetsjeen Lobov kantte. "Een echte Tsjetsjeen zou nooit bevelen van een man uit Dagestan opvolgen. Er is niets erger dan verraad", aldus Conor. Het antwoord van Tukhugov daarop: "Wanneer je een man bent, een Tsjetsjeen, een Amerikaan, een Ier, dan vertel je iemand iets in zijn gezicht. En zet je het niet op Instagram; 10.000 kilometer verder in Ierland of Amerika. Maar dat is geen probleem. Nadat ik met Lobov in het octagon heb afgerekend, kom je me dat maar in mijn gezicht zeggen. Dan regelen we dat wel 'buiten' af. Niet in de kooi." Maar zo lang kon Tukhugov dus niet wachten. Dat het zijn carrière in het UFC kost, laat staan dat hij ooit nog Amerika zal binnen mogen, zal hem ongetwijfeld worst wezen.

Fans raken slaags na de kamp

U denkt dat het nauwelijks nog gekker kan? Bekijk dan vooral even onderstaande video's: ook na de kamp werd er in en rond de T-Mobile Arena nog vrolijk doorgevochten tussen fans van Khabib en Conor enerzijds of MMA-fans met de politie anderzijds.

Hoe gaat het nu verder?

Meteen na de kamp stelde UFC-baas Dana White dat de kans bestaat dat Khabib zijn titel bij de lichtgewichten kan kwijtspelen, dat hij nooit nog een visum voor de States kan bemachtigen en is zijn winnaarscheque van 2 miljoen dollar (1,75 miljoen euro) nog niet uitgeschreven - in tegenstelling tot de 3 miljoen dollar voor McGregor. Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten, als ze wordt opgediend. En al zeker niet in de wereld van het UFC... Want dat moet je Conor dan wel aangeven: veel en dikwijls ridicule trash talk voor de kamp, quasi altijd een gentleman erna.

Good knock. Looking forward to the rematch. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

"Goed gevecht. Ik kijk uit naar de herkansing", tweette hij al. Of op Instagram: "Ik zal er terug staan." Zij die dachten dat de carrière van McGregor (30) na deze nederlaag zou over zijn, moeten dat toch maar herbekijken. Zoals hij na dat exces met die steekwagen in New York helemaal niet vervolgd is, maar aan zijn pleidooi naar verluidt een vet contract voor zes kampen overhield met Dana White. McGregor zou straks al zeker in zijn thuisstad Dublin gaan vechten en je kan er vanop aan, hoe hard Khabib vs Conor deel II zou leven... En hoeveel miljoenen dat opnieuw zou schuiven voor de onverbeterlijke tandem Conor McGregor-Dana White.