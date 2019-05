De Messi van het hockey: Arthur Van Doren pakt in kampioenenmatch uit met heerlijk hoogstandje MH

27 mei 2019

22u53

Bron: Eleven Sports

Met de landstitel in Nederland nam Belgisch international Emmanuel Stockbroekx zondag op gepaste wijze afscheid van Bloemendaal. In de beslissende wedstrijd van de best-of-3 ging Kampong met 2-0 voor de bijl. In die pot zorgde Arthur Van Doren, nog een international bij Bloemendaal, overigens voor een heerlijk technisch hoogstandje. De beelden willen we u niet onthouden.