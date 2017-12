De knapste atletes van 2017 (al gaat nummer 10 nu al met de titel van 'meest sexy' aan de haal) Hans Op de Beeck

Onze tien knapste atletes van 2017, in geheel willekeurige volgorde. Al gaat de Duitse nummer 10 op haar 19de al wel als 'meest sexy atlete' door het leven.

1. Yuliya Levchenko (20) is een hoogspringster uit Oekraïne. Vicewereldkampioen op het hoogspringen op het WK in Londen de voorbije zomer en ook goed voor brons op het EK Indoor in Belgrado. Goud pakte ze na geweldige prestaties op het EK -23 jaar. Haar grote talent werd onlangs beloond met de prijs voor 'Rising Star of the Year' door European Athletics.

2. Paige Spiranac is een 24-jarige Amerikaanse professionele golfster (en fitnessverslaafde) die even bekend is omwille van haar Instagrampagina (1,2 miljoen volgers) als haar sport. De LPGA introduceerde dit jaar zelfs speciaal een striktere kledingcode voor vrouwelijke speelsters: geen decolleté, legging of kort rokje meer. Spiranac tekende fel protest aan. Recent stelde ze ook een Instagrampauze in te lassen om zich te focussen op het golf.

Quantity over quality...haha just kidding! This is one of my favorite drills to work on tempo. I get fast with my hips which causes me to drop down and miss it left. This drill helps me stay connected by having a more balanced tempo. Try it out and let me know if it helps you too😊 #callaway @callawaygolf Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 nov 2016 om 22:36 CET

When it's so hot out that you have to wear glasses because your contacts melt onto your eyeballs😂🤓 Oh and happy Friday! Any fun plans for the weekend? Een foto die is geplaatst door null (@_paige.renee) op 24 jun 2017 om 04:46 CEST

This babe @anastasiaashley😍😍 Can't wait for my surf lessons! #dinnerdate Een foto die is geplaatst door null (@_paige.renee) op 24 jan 2017 om 15:42 CET

3. Anastasia Ashley (30) is een professionele surfster uit het zuiden van Californië, maar ook -en vooral- een ambassadrice van haar sport. Wat betreft Instagramvolgers heeft ze -net als haar vriendin Paige Spiranac (zie foto hierboven)- vlotjes de kaap van het miljoen genomen.

SLO mo on a Sunday 🌊 Een foto die is geplaatst door null (@anastasiaashley) op 16 okt 2017 om 02:27 CEST

Frank ocean by the ocean 🌊🌊 Een foto die is geplaatst door null (@anastasiaashley) op 26 okt 2017 om 03:58 CEST

4. Paige VanZant is een 23-jarige Amerikaanse kooivechtster uit Oregon en van het allerknapste wat het UFC (Ultimate Fighting Championschip) te bieden heeft. Als gewezen model kampt ze in de lichtgewichten, maar niet wat wat betreft haar aantal Instagramvolgers. Daarin laat ze Spiranac en Ashley achter zich: 1,6 miljoen.

Garage mitt session gone wrong 🙄 hahah whoops. #ufcstlouis Een foto die is geplaatst door null (@paigevanzantufc) op 22 dec 2017 om 23:42 CET

ITS MONDAY!!!!!! 😝 #tbmonday #bestmomever Een foto die is geplaatst door null (@paigevanzantufc) op 16 okt 2017 om 17:28 CEST

5. Jaqueline Carvalho is een 33-jarige Braziliaanse volleybalster. Met haar 1m86 een van de beste retourneerders uit de sport. Pakte goud met haar land op de Spelen in Londen. Getrouwd met de Braziliaanse volleybalspeler Murilo.

Tranen bij Carvalho na het verlies tegen China in de kwartfinale van de Spelen in Rio in 2016.

6. Ellen Hoog is een 31-jarige Nederlandse hockeyspeelster. 120 caps op haar naam, drie EK's (2005, 2009 en 2011), twee WK's (2006 and 2014) en twee keer olympisch goud (2008 and 2012). Op de Spelen van 2012 in Londen schreef Hoog geschiedenis door in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland het winnende punt op haar naam te schrijven in de allereerste penalty shootout ooit op een groot toernooi (zie video hieronder). Naast het hockey bij onze noorderburen ook bekend voor haar activiteiten naast de sport.

In de @wendyonlinenl van deze maand het verhaal achter mijn tattoo! Een foto die is geplaatst door null (@ellen_hoog) op 22 okt 2017 om 10:35 CEST

7. Anna Sidorova is een 26-jarige Russische die curling speelt. Zal ook tijdens de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang kapitein zijn van de Russische nationale ploeg, die in Sochi vier jaar geleden ophef maakte. Niet omwille van hun negende plaats, wel dankzij hun opvallende looks.

De Russische 'skip' Anna Sidorova.

8. Michelle Jenneke is een 24-jarige Australische hordeloopster die onze harten binnen danste tijdens haar - nog steeds - legendarische opwarming op de Olympische Spelen voor junioren in Barcelona 2012. Stelde teleur op de Spelen vorig jaar in Rio wat haar de nodige kritiek opleverde. Te veel bezig met de looks, te weinig met de sport, stelde de Australische atletiekfederatie.

Awesome experience in the heats last night! Now looking forwards to the final tonight at 10.10pm 😀 #Glasgow2014 Een foto die is geplaatst door null (@mjenneke93) op 01 aug 2014 om 13:56 CEST

My favourite time of year ☀️😊 #summer Een foto die is geplaatst door null (@mjenneke93) op 23 jan 2017 om 05:57 CET

Summer has finally arrived! Looking forward to the next few months of chasing salt, sand and smiles 😊 #summer #australia #beach Een foto die is geplaatst door null (@mjenneke93) op 01 dec 2016 om 02:08 CET

9. Genie Bouchard is een 24-jarige Canadese tennisster die doorbrak in 2014 met onder andere een finale op Wimbledon, maar de laatste jaren zwaar op de sukkel is. 't Is te zeggen: met haar prestaties op de court. Daarnaast loopt ze wel volop in de schijnwerpers, onder andere met haar blinde twitterdate John Goehrke die haar meepakte naar een NBA-wedstrijd en recent opnieuw in haar gezelschap vertoeft.

Bouchard gooit al haar troeven in de strijd.

10. Alica Schmidt is een 19-jarige Duitse sprintster die als 'meest sexy atlete' door het leven gaat. Getipt als een van de sterren van de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Voorlopig succesvol met de Duitse 4x400 m op het niveau onder 20 jaar. Al onder conctract bij Puma.

We rise by lifting others💯⚜️🌅#trackgirl#tracknation#trackandfield#sport#sportmotivation#sportgirls#sportgirls#sportstyle#sportswear#blondehair#fitness #fitnessmotivation#fitnessmodel#fitnessgirl#fit#pumafenty#puma#pumarunning#running#runninggirl#runningmotivation#runningmotivation#runtastic#healthylifestyle#healthy#happy#focus Een foto die is geplaatst door null (@alicasmd) op 11 okt 2017 om 17:28 CEST

Even if i spend the whole day with you i miss you the second you leave😢💕 Danke an @yannicgoehl @fredirchtr für die Geduld 😂🤦🏼‍♀️#bestgirl#loveyou#crazy#summer#friends#goals#holiday#hollister#fashion#sea#blondehair#goodlife#goodvibes#awsome# Een foto die is geplaatst door null (@alicasmd) op 28 jun 2017 om 19:12 CEST

Morgen gehts endlich los mit dem Staffelvorlauf bei den Europameisterschaften!🙏🏼 wir freuen uns schon mega und sind bereit 😈💪🏼 drückt uns um 10.30 Uhr die Daumen das wir am Sonntag sicher im Finale stehen🇩🇪🙈 Es wird live übertragen bei http://www.eurovisionsports.tv/eaa/ . . . #sport#trackandfield#nationalteam#grosseto2017#trackgirl#europeanchampionships#relay#italy#400m#health#fit#trainhard#blonde#hair#teamgermany#running#sprint#tracknation#athletics#nike#germany#strong Een foto die is geplaatst door null (@alicasmd) op 21 jul 2017 om 19:33 CEST