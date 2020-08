De Kerpel zag verdienstelijke Persoon: “Ze heeft gedurende tien rondes aangevallen, maar was soms te onbesuisd” Redactie

22 augustus 2020

23u40 0 Boksen Delfine Persoon heeft opnieuw het onderspit moeten delven tegen Katie Taylor. Onze landgenote deed het meer dan behoorlijk, maar de jury oordeelde dat de Ierse de betere was. Wij volgden de kamp samen met boksanalist Freddy De Kerpel (72). De voormalige topbokser zag Persoon goed beginnen, maar kon zich uiteindelijk vinden in het oordeel van de jury. “Taylor was iets zuiverder”, concludeerde De Kerpel. Een overzicht ronde per ronde:

Eerste ronde

“Persoon is er onmiddellijk ingevlogen. Er is geen studieronde. Ze heeft Taylor in de verdediging gedreven en een paar keer goed geraakt. Taylor heeft één keer goed kunnen counteren, maar ik geef toch de eerste ronde aan Delfine.”

Tweede ronde

“De tweede ronde is keihard. Persoon bokst wat onbesuisd en is zwaar geraakt onder het rechteroog. Taylor herstelt het evenwicht in de tweede ronde. Delfine blijft aanvallen, maar heeft op de bepaalde momenten de dekking niet goed verzorgd zodat Taylor kon counteren.”

Derde ronde

“Het tempo blijft hoog. Delfine gaat weer goed in de aanval en neemt licht de bovenhand. Ze hebben beiden al veel energie verspeeld. Taylor moet in de verdediging. Delfine wint deze ronde omdat ze de ronde gemaakt heeft en ook accurater geslagen heeft.”

Vierde ronde

“Delfine blijft drukken. Ze blijft goed voorbereiden met de linker direct. Taylor moet serieus incasseren, ze wordt wat overrompeld. Delfine kon ook uitpakken met een uppercut. Ze blijft met de voet vooruit boksen. Ook de vierde ronde lijkt Persoon voordeel te hebben.”

Vijfde ronde

“Taylor start agressiever en is goed in de counter. Maar Delfine pakt weer over en drukt Katie in de verdediging. Op het eind moet Taylor opnieuw ondergaan. De vijfde ronde is voor Delfine.”

Zesde ronde

“Vanaf de zesde ronde begint het zwaar te wegen. Taylor begint zuiver in haar slagen. Delfine slaat iets meer, ze is in de hoeveelheid slagen actiever, maar soms iets te onbesuisd. Maar Taylor moet meer wijken, Delfine lijkt ook hier te scoren. Het is de meest overtuigende ronde. Het gezicht van Taylor is nu ook getekend.”

Zevende ronde

“Delfine blijft de wedstrijd maken. Taylor weet nu enkele precieze klappen uit te delen. Deze ronde was al meer evenwichtig. Misschien dat Taylor deze ronde wel voor haar rekening neemt.”

Achtste ronde

“Het tempo is verschroeiend. Taylor is passiever en geeft een onreglementaire slag. Persoon pakt ook uit met een mooie rechter, ze is bezig aan een zeer goede ronde. Zonder betwisting pakt ze deze ronde.”

Negende ronde

“Taylor blijft lopen in de verdediging. Persoon gebruikt goed haar linker, daarmee mag ze niet stoppen. Persoon voerde de forcing, maar Taylor heeft een paar keer kunnen counteren. Hier zit maximaal een gelijke ronde in.”

Tiende ronde

“Persoon blijft domineren. Nu en dan countert Taylor mooi. Ze moet wel ook opnieuw enkele rake slagen incasseren. Maar de laatste ronde kan Taylor het evenwicht wat herstellen en misschien wint Taylor de laatste ronde met iets meer zuivere slagen.”

Conclusie

“De wedstrijd was meer evenwichtig. Maar ik begrijp niet dat er zo’n groot verschil is in de punten. Misschien heeft de jury zich laten beïnvloeden door het uitzicht van de blessure. Ik heb de indruk dat Persoon zich nu neerlegt bij de beslissing. Persoon was constant meer in de aanval en heeft de constant de wedstrijd gemaakt. Taylor was iets zuiverder maar te weinig actief geweest om de wedstrijd te winnen.”

“In bepaalde rondes kunnen de paar zuiverdere slagen van Katie Taylor bij sommige juryleden de doorslag gegeven hebben. Taylor is wel meer geraakt, maar die zuiverdere counters kunnen meer punten opleveren. Persoon heeft toch de wedstrijd gedurende tien rondes aangevallen, maar is soms te onbesuisd en dat kan verklaren waarom de juryleden bepaalde rondes aan Taylor gaven.”

Lees ook:

Geen revanche voor Persoon: Taylor na tien ronden opnieuw door jury uitgeroepen tot kampioene



Daniëlla Somers: “Delfine is er vól voor gegaan. Maar de accuraatheid ontbrak”