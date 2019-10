De Kerpel: “Boksen is niet gevaarlijker, wel explicieter dan andere sporten” Redactie

17 oktober 2019

Ook Freddy De Kerpel staat stil bij de dood van bokser Patrick Day. “Die jongen was 27 jaar, verschrikkelijk. Maar het is onvermijdelijk in de bokssport, het is het risico van het vak. Maar dat geldt ook voor andere sporten. Welke maatregelen je ook neemt, in het wielrennen zullen ze altijd blijven vallen en in de autosport zullen er altijd accidenten zijn. Maar bij de bokssport is het explicieter omdat er contact is.”

De Kerpel: “Geen enkele bokser is een moordenaar hé”

De Kerpel: “Hoofdbescherming haalt niets uit”