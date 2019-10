De hoogtepunten van de straffe match van ‘MVP’ Emma Meesseman Redactie

11 oktober 2019

Emma Meesseman werd verkozen tot MVP, de beste speelster, van de Finals van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (WNBA). En dat gebeurt uiteraard niet zomaar. De Belgian Cat was van goudwaarde voor de Washington Mystics in de eindstrijd. In het laatste duel, dat vannacht werd gespeeld, was Meesseman goed voor 22 punten. Hierboven kunt u de hoogtepunten van haar ijzersterke vijfde partij tegen Connecticut Sun nog eens herbekijken.