De hemel is aan het opklaren voor Derwael nu het EK turnen doorgaat: "Een grote boost"

11 juni 2020

07u30 0 Turnen 2020 lijkt dan toch geen verloren jaar te worden voor de gymnasten. Nadat Parijs eerder besliste om het EK in mei te annuleren, schoot Baku de Internationale turnfederatie (FIG) te hulp. In ­december kan Nina Derwael dan toch op zoek gaan naar een derde Europese titel aan de brug.

“Het is fan-tàs-tisch nieuws.” Zegt Lode Grossen, manager van de Gymfed, enthousiast. Wat eerst definitief afstel van het EK artistieke gymnastiek leek – ­Parijs ­annuleerde het event al snel ­wegens de uitbraak van het coronavirus – blijkt nu gelukkig maar uitstel. In december zijn de beste gymnasten van Europa welkom in Baku voor het EK – eerst de mannen (van 9 tot 13 december), dan de vrouwen (17 tot 20). Op voorwaarde dat er geen tweede coronagolf Europa overspoelt. “Nu kunnen onze gymnasten weer naar een doel werken.”

In maart veegde Covid-19 de ene turncompetitie na de andere van de kalender – het EK, de Spelen, de Wereldbekers – tot aan de World Challenge Cup in oktober in Hongarije. Niemand die kon garanderen of voorspellen dat de competities in het najaar wel stand zouden houden. Trainster Marjorie Heuls constateerde dat het tot wat lusteloosheid leidde bij haar gymnasten: lastig om scherp te trainen als er geen ­perspectieven zijn.

Voorbereiding op Spelen

En dus is ook Heuls opgetogen dat de hemel aan het opklaren is: “Dat nieuws gaf een grote boost aan de meisjes. Nu is er een concreet doel en is het duidelijk waar je elke dag voor traint.”

Op 14 en 15 november hoopt ze met haar turnsters op het Elite Gym Mas­silia in Marseille te kunnen aantreden. Dat toernooi valt een maandje voor het EK in Baku: een goede test. Het EK zelf staat voor Heuls helemaal in functie van de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. “Het EK zal als voorbereiding dienen op de Spelen. Nina kan daar nieuwe zaken uitproberen, maar ze zal er zeker niet dezelfde oefening turnen als op de Spelen. Ze trekt niet per se naar het EK om te winnen.”

Daar denkt Grossen (voorlopig) anders over. “Als een Europees kampioenschap al niet ­belangrijk is... Ik moet er nog met de trainers over praten, maar ik kan me niet inbeelden dat je daar niet wil presteren. We nemen dat EK in elk geval in overweging wanneer we de teamselectie ­maken voor de Spelen.”

Het EK geeft de 20-jarige Truiense de mogelijkheid om haar palmares nog wat te stofferen. Derwael won in 2017 en 2018 al Europees goud aan de brug met ongelijke leggers. In 2019 paste ze voor het EK, omdat ze zich wilde toeleggen op het WK in oktober: met succes, want ze verlengde er niet alleen haar wereldtitel, maar greep ook een olympisch ticket met het ­Belgische team.

Voorts staat er ook nog WK-brons (2017) en EK-zilver op de balk (2018) op haar cv. Op de Spelen in Tokio is ze dan ook bij de belangrijkste titelkandidaten aan de brug.

