De grootste underdog sinds 2009, maar toch verwacht Eleven-commentator spannende Super Bowl: "De sterren staan goed" Thomas Lissens

04 februari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving, ESN 10 Meer Sport Vannacht (om 0u30 Belgische tijd) is het weer zover: hét moment waar de Amerikaanse sportfans een jaar naar uitgekeken hebben, de Super Bowl. In deze 52ste editie nemen de New England Patriots het op tegen de Philadelphia Eagles. Wij blikken vooruit met Eleven Sports-commentator en American Football-kenner Jürgen Nijs, die aan zijn 21ste Super Bowl toe is een een spannende editie verwacht.

Wie zijn de finalisten?

Philadelphia Eagles

Het beste team van de American Football League-conference, de New England Patriots, neemt het op tegen het team dat de finale van de National Football League-conference won, de Philadelphia Eagles. De Eagles kruipen voor de derde opeenvolgende wedstrijd in deze play-offs in de rol van de underdog, volgens de bookmakers in Las Vegas zijn ze zelfs de grootste underdog sinds 2009.

De Eagles, die vorig seizoen nog als laatste eindigden in hun eigen divisie, kenden nochtans een sterk seizoen waarin ze amper drie nederlagen leden, een evenaring van het clubrecord uit 2004. Daarna volgde nog een demonstratie tijdens de NFC-finale tegen de beste verdediging van de afgelopen competitie. De Minnesota Vikings, die hoopten om als eerste team ooit de Super Bowl in eigen stadion te spelen, werden met 38-7 ingemaakt. Quarterback Nick Foles, die moest invallen voor de reguliere starter Carson Wentz, speelde een haast perfecte wedstrijd en zal die prestatie moeten evenaren.

New England Patriots

Dat zal nodig zijn, want bij de tegenstander wil een andere quaterback een extra hoofdstuk toevoegen aan zijn nu al legendarische carrière: Tom Brady, volgens velen nu al de beste aller tijden. Brady speelt zijn achtste Super Bowl, is de quarterback met de meeste zeges ooit en probeert als eerste speler in de geschiedenis 6 Super Bowl-titels op zijn naam te schrijven. Nu deelt hij het record van 5 zeges met verdediger Charles Haley. In de AFC-finale wonnen de Patriots van de Jacksonville Jaguars door in het laatste kwart een achterstand van 10 punten goed te maken.

Spannende editie

Jürgen Nijs zal de Super Bowl LII samen met Frans Heuvicq van commentaar voorzien. Voor Nijs wordt het al zijn 21ste Super Bowl en wij blikken al even vooruit met hem. Ondanks de voorspellingen van de bookmakers, die de Eagles als de grootste underdog sinds 2009 zagen, verwacht hij toch een spannende editie. Om meerdere redenen.

"De bookmakers hebben intussen ook wel begrepen dat het iets spannender zal worden dan dat zij in eerste instantie verwacht hadden", opent Nijs. "Ze hebben hun noteringen aangepast, omdat veel mensen het toch de moeite vonden om een gokje te wagen op de zege van de Eagles."

"Laat me duidelijk zijn: de Eagles zijn wel degelijk nog de underdog. Het is een ploeg zonder Super Bowl-ervaring. Van de 53 spelers die zondagnacht in actie kunnen komen, zijn er amper zeven die ervaring hebben met de belangrijkste match van het jaar. Bij de Patriots zijn dat er 32 van de 53, een gigantisch verschil in ervaring."

"Daarnaast zijn er ook nog de quarterbacks. New England-vedette Tom Brady speelt zijn achtste Super Bowl en won er al vijf. En bij de Eagles heb je Nick Foles, die zondag nog maar voor de zesde keer zal starten en twee jaar geleden zelfs dacht aan stoppen, omdat zijn carrière volledig in het slop zat. Ook op dat vlak hebben de Patriots een serieuze streep voor."

"Maar ondanks die 'voordelen' voor de Patriots, mogen we wel een spannende wedstrijd verwachten. Net als vorig jaar, toen we voor het eerst verlengingen kregen. De verdediging van de Eagles is in staat om Brady het leven zuur te maken, dat bewezen ze in hun vorige partijen. Als Foles zijn zenuwen onder controle kan houden, dan denk ik wel dat we een verrassing kunnen krijgen."

"Vorig jaar deden de Eagles het erbarmelijk, maar hun jonge kern is een jaartje ouder en rijper geworden. Ook hun trainersstaf is mee geëvolueerd. De Eagles zijn tactisch enorm flexibel en ze passen zich telkens perfect aan de omstandigheden aangepast. Dat kan vannacht hun wapen worden. En nog een leuk weetje: de laatste keer dat een ploeg die het vorige seizoen als laatste eindige en het jaar erop de Super Bowl haalde - zoals de Eagles - won dat team. Dus de sterren staan goed."

Spelers om in de gaten te houden

Fletcher Cox

De bekendste naam in het fonkelnieuwe U.S. Bank Stadium van Minneapolis wordt Brady, maar volgens Nijs zijn er nog twee spelers die in de gaten moeten worden gehouden. "Een cruciale rol zal weggelegd zijn voor Fletcher Cox, een verdediger van de Eagles die ervoor moet zorgen dat er constant druk op Brady wordt gezet. Hij mag Brady niet in zijn ritme laten komen, want dan wordt het link voor de Eagles. Hij wordt zondagnacht dus wel een belangrijke pion."

Patrick Chung

Bij de Patriots zal ik Patrick Chung met speciale aandacht in de gaten houden. Ook hij is een verdediger en Chung zal Zach Ertz uit de wedstrijd moeten houden. Ertz, een kolos van 1,96 meter en 113 kilogram, is een belangrijke offensieve pion bij de Eagles. Als Chung hem uit de wedstrijd kan houden, dan zal quarterback Foles mogelijk uit zijn passritme gehaald worden.

Volkslied: zullen spelers knielen?

Voor de start van de wedstrijd zal zangeres Pink dan weer het Amerikaanse volkslied te berde brengen. Een moment waar met heel wat belangstelling wordt naar uitgekeken, want dit seizoen knielden heel wat American football-spelers meermaals tijdens het volkslied uit protest tegen het raciale en sociale geweld tegen Afro-Amerikanen. Een houding die al bekritiseerd werd door Donald Trump. De relatie met de Amerikaanse president is al langer gespannen. Vorig jaar weigerden nog heel wat spelers van de Patriots naar het Witte Huis af te zakken, waar ze traditioneel door de president gehuldigd worden.

Nijs verwacht echter niet dat de spelers voor de Super Bowl zullen knielen. "In denk dat ze hun focus daarvoor niet zullen onderbreken. Velen spelen de Super Bowl maar één keer in hun leven en daarom zullen ze zich zo optimaal mogelijk willen voorbereiden. Het sportieve zal zondag voorrang krijgen krijgen op de politiek. Ik verwacht wel dat de spelers tijdens het volkslied arm in arm zullen staan, om de solidariteit tussen blank en zwart te onderstrepen."

