De Grande, nog altijd niet van leukemie verlost, wordt achtste op 3.000m



MMP

10 augustus 2019

19u29

Bron: Belga 0

Lindsey De Grande maakte zaterdag op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes een opvallende comeback. De Belgische recordhoudster op de 1.500 meter in zaal werkte haar eerste internationale competitie af sinds ze in 2011 geconfronteerd werd met leukemie, een ziekte die ondertussen onder controle is maar nog niet verdwenen. Ze werd achtste op de 3.000 meter.

Het werd een tactische 3.000 meter met een traag begin en een spetterende laatste kilometer, waarin De Grande als achtste finishte in 10:01.30. “Ik ben blij dat ik in de laatste ronde nog twee concurrentes heb ingehaald”, reageerde De Grande. “Op de bruuske versnelling op 1.000 meter van het einde had ik niet echt een antwoord. Daar ben ik nog niet op getraind. De zwaarste trainingen komen nog amper aan bod, omdat mijn lichaam daar nog niet klaar voor is. Ik ben een klein beetje ontgoocheld, maar aan de andere kant is het mooi om hier te zijn nadat ik nog maar enkele maanden in competitie uitkom.”

De Grande bleef tijdens haar ziekte altijd lopen, de laatste maanden kon ze de intensiteit opdrijven. “Ik merk dat dit nog altijd hetgene is waar ik gelukkig van word. Voor dit soort wedstrijden doe ik het. Hopelijk volgen er nog selecties, maar het kan altijd de laatste zijn. Ik probeer er dus zo veel mogelijk van te genieten.”