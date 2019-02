De favoriet, Rihanna die haar neus ophaalde en de geschiedenis die zich kan herhalen: dit mag en moet u weten over de Super Bowl TLB

03 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving/Eleven Sports Network 0 Meer Sport Komende nacht vindt alweer de hoogmis van het Amerikaanse sportjaar plaats. Titelverdediger New England Patriots strijdt met de Los Angeles Rams om de Super Bowl LIII. Voor Eleven Sports-commentator Jürgen Nijs wordt het al de 22ste editie die hij verslaat en Nijs verwacht opnieuw een spannende strijd. Enkele zaken die u mag of moet weten over de miljoenenclash:

L’histoire se répète

“Het wordt vannacht een herhaling van de Super Bowl van exact zeventien jaar geleden”, blikt Eleven-commentator Jürgen Nijs vooruit. “Op 3 februari 2002 namen de Patriots en de Rams het ook tegen elkaar op. Dat was toen de eerste Super Bowl die door Patriots-coach Bill Belichick en quarterback Tom Brady gewonnen werd. En dat was een verrassing, want de Rams waren huizenhoog favoriet. Maar de Patriots dokterden een systeem uit waarmee ze het sterke offensieve spel van de Rams aan banden konden leggen.”

17 years after defeating the then-St. Louis Rams in Super Bowl XXXVI, Tom Brady and Bill Belichick are likely to take home their sixth championship trophy in Super Bowl LIII on Sunday.



Wie is de favoriet voor zondag?

“De Patriots zijn toch wel de favoriet, maar dat waren ze vorig jaar tegen de Philadelphia Eagles ook (en toch haalde de Eagles het, red.). Het toont maar dat een wedstrijd altijd gespeeld moet worden. De favorietenrol van de Patriots heeft vooral te maken met de ervaring die toch in de kern zit. 23 spelers in de kern van de Pats hebben de Super Bowl al gewonnen en bij de Rams zijn dat er ‘maar’ vier. Daarnaast is er natuurlijk ook de factor-Brady, die op zijn 41ste al alle mogelijke verdedigingen gezien heeft. Peter King, een ervaren journalist die al toe is aan zijn 35ste Super Bowl, vroeg Brady hoe het toch komt dat hij tegenwoordig zo’n hoog niveau haalt en de quarterback had eigenlijk het perfecte antwoord in huis. “Jij schrijft nu toch ook betere artikels dan toen je net begon?”, zei hij. De sterkte van de Patriots is eigenlijk dat elk radartje in hun machine vervangbaar is - op Brady na dan. Als iemand wegvalt, dan staat er altijd wel een goede vervanger klaar.”

“Maar als de Patriots de Super Bowl spelen, is het áltijd spannend. Vorig jaar was het verschil acht punten en dat was meteen het grootste verschil ooit in een Super Bowl die de Patriots betwistten. En acht punten, dat is eigenlijk één score. Dus de Patriots hadden voor hetzelfde geld geen enkele keer kunnen winnen in plaats van vijf keer. Het is elke keer een dubbeltje op zijn kant geweest. Dus ik verwacht dat het dat nu ook zal worden.”

Overdracht van de macht

Wat valt er te vertellen over de Rams? “De Rams zijn een heel jong en enthousiast team”, zegt Nijs. “Hun coach, Sean McVay (33), is bovendien helemaal doordrongen van het spelletje. McVay is de jongste head coach ooit die de Super Bowl haalt en in amper twee seizoenen tijd heeft hij een team dat eigenlijk ver onder de verwachtingen bleef toch volledig op de rails gekregen. En dat met bijna dezelfde kern. Vorig jaar haalden de Rams onder McVay al de play-offs en nu staan ze zelfs in de Super Bowl.”

“Een speler om naar uit te kijken bij de Rams, is toch wel quarterback Jared Goff (24). Hij werd als eerste gekozen in de draft en in zijn eerste seizoen presteerde Goff eigenlijk compleet ondermaats. Maar McVay heeft het systeem van de Rams aan hem aangepast en nu heeft Goff zijn beste seizoen tot nu toe gespeeld.”

“Sommige mensen maken door de aanwezigheid van McVay en Goff ook de parallel met de Super Bowl van 2002 tussen de Patriots en de Rams. Toen was Brady het talent om in de gaten te houden en werd Belichick gezien als de coming man onder de coaches. En nu zitten hun tegenhangers dus eigenlijk bij de Rams. Mogelijk wordt dus zeventien jaar na Super Bowl XXXVI de fakkel opnieuw doorgegeven aan de jeugd. En dat zou toch ook voor een frisse wind binnen de NFL zorgen.”

Het tragische verhaal van Josh Gordon

“Wat ook typisch is voor de Patriots : spelers die bij andere ploegen niet tot hun recht komen of beschouwd worden als miscasts, komen bij de hen dan plots wél uit de verf. Ze krijgen daar een kans, geloven in het systeem en kunnen zich zo dan toch doorzetten. Een mooi voorbeeld daarvan is Josh Gordon, een wide receiver. Bij zijn vorige team, de Cleveland Browns, had hij problemen met drank, drugs en dergelijke zaken. Hij is dan bij de Patriots beland en was de man die Brady nodig had, een diep doelwit. Maar Gordon is toch weer hervallen in zijn slechte gewoontes en de Patriots betalen nu zijn behandeling. Dus dat toont toch dat ze nog in hem geloven.”

The Patriots are paying for Josh Gordon’s drug treatment and a return to the team in the future is possible.

Géén Rihanna of Cardi B tijdens de rust, kritiek voor 74-jarige zangeres

“De 74-jarige Gladys Knight zal voor aanvang van de Super Bowl het Amerikaanse volkslied zingen en daar heeft ze toch wel wat kritiek voor gekregen”, zegt Nys nog. “‘Ik mag nu wel eens aan mezelf denken, want ik zet me al jaren in voor betere rechten. Dus daar mogen ze me echt niet op afrekenen’, was haar uitleg. Knight is zelf afkomstig uit Atlanta, waar de Super Bowl gespeeld wordt, en wilde deze unieke kans niet laten schieten. De reden voor de kritiek is natuurlijk dat zij als dame van Afro-Amerikaanse afkomst het volkslied zal brengen en volgens criticasters valt dat niet te combineren met de situatie rond Colin Kaepernick. Die knielde in 2016 als eerste tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied als stil protest tegen politiegeweld en discriminatie. Onder anderen Rihanna weigerde uit steun voor Kaepernick om op te treden tijdens de rust. Maar Knight gaf aan dat er volgens haar andere manieren zijn om te vechten voor de rechten en dat zij Kaepernick niet volgt.” De band Maroon 5 zal de halftime-show dit jaar verzorgen.

