De ene Iron Man over de andere, Sebastien Kienle zwaait concurrent Frederik Van Lierde uit: “Freddy was een kalme reus” DMM

12 september 2020

13u04 0 Triatlon Veel groter dan Sebastian Kienle (36) komen ze niet in de langeafstandstriatlon. Of het moet Jan Frodeno zijn. In het kader van Veel groter dan Sebastian Kienle (36) komen ze niet in de langeafstandstriatlon. Of het moet Jan Frodeno zijn. In het kader van het afscheid van Frederik Van Lierde konden we even aanschuiven voor een babbel met de Duitser. “Ik geloof al mijn hele leven in kleine, domme dingen en heb het geluk dat ze meestal uitkomen ook.”

Bij zijn eerste beurt in Hawaï meteen vierde in 2012. 3de na winnaar Frederik Van Lierde in 2013. Winnaar in Kona in 2014. Daarna nog een keer achtste, vierde, tweede, derde. En dan vergeten we nog zijn twee wereldtitels op de 70.3 afstand of zijn drie zeges in de Ironman van Frankfurt te vermelden. Ga er zijn erelijst maar eens op na, Sebastian Kienle is niet zomaar iemand.

Van de huidige generatie langeafstandstriatleten is drievoudig Ironman Hawaï-winnaar Jan Frodeno buiten categorie. Daar net onder staat Sebastian Kienle op al even eenzame hoogte. ‘Sebi’ is in triatlonmiddens een begrip. Een man die bekendstaat om zijn geweldige oneliners. Meedogenloos op de fiets en in de marathon, een geestige gast ernaast.

Kienle is altijd van de partij in Hawaï. Frederik Van Lierde kwam de Duitser - afkomstig even ten noorden van het Zwarte Woud - vaak tegen en vice versa. Onze landgenoot hield Kienle in 2012 van het podium. Eén jaar later won Van Lierde en werd Kienle derde. In 2014 was het de beurt aan ‘Sebi’ om de moeder aller triatlons te winnen. Van Lierde finishte toen achtste.

Wist je dat hij aan zijn laatste jaar als triatleet bezig was?

Kienle: “Ik was op de hoogte, ja. Ik had gehoord dat Nice in oktober zijn laatste triatlon zou worden. Helaas gaat die wedstrijd dit jaar niet door door deze f*cked up coronasituatie.”

Hoe kijk jij als internationale topper naar zijn carrière?

“Voor mij is hij een link geweest tussen twee generaties triatleten. Hij presteerde op een heel hoog niveau voor het hele social media-gedoe er kwam en deed dat ook erna. Tot dit jaar zelfs. Als tegenstander vond ik hem altijd een ‘calm giant.’ Freddy is nooit de man geweest die het van de daken riep. Hij zette nooit een grote pet op over zijn eigen prestaties. Hij is voor mij ook altijd het prototype van een langeafstandstriatleet geweest. Hij wist perfect wat hij kon en wat hij niet kon.”

Zijn coach Luc Van Lierde noemde Frederik niet het grootste talent dat hij ooit begeleidde, maar wel de hardste werker. Akkoord?

“Net daarom is hij voor mij het prototype van een langeafstandstriatleet. Hij wist altijd precies wanneer hij energie moest leveren in een wedstrijd. Weet je, toen hij in 2013 won, ging ik hem voorbij aan het begin van de marathon. Ik dacht: ‘Haha, he’s gone. Die zien we nooit meer terug.’ Hij ging echt traag. Ik dacht dat het voor de overwinning tussen mezelf en McKenzie zou gaan, maar Frederik kwam langzaamaan terug, tot hij me op tien kilometer van de finish voorbij kwam. Zo won hij. Freddy wist wanneer het erom ging. Als iedereen zot deed, dan hield hij het simpel. Hij ging pas hard als ook de ‘big boys’ hard gingen. Ik heb veel geleerd die dag.”

In je eerste Ironman Hawaï in 2012 hield hij je van het podium, heb je toen eens gevloekt?

(lacht) “Neen, hoor. Ik was toen eigenlijk heel blij met die vierde plaats. Ik reed tijdens het fietsnummer lang samen met Marino Vanhoenacker, maar verloor ook enkele minuten met een lekke band. Het was een gekke wedstrijd. Ik weet nog dat Marino opgaf in Energy Lab als leider in de wedstrijd met acht minuten voorsprong. Dat vertelt eigenlijk al alles wat je moet weten over de Ironman in Hawaï. Ik herinner me ook nog het moment waarop Frederik me voorbijging in 2012. We liepen toen op zijn aangeven links omdat er veel zijwind kwam van rechts. Het toont hoe sterk Freddy ook strategisch was. Hij vergalopeerde zich nooit. Zotte dingen om anderen te imponeren, zag je hem ook niet doen. He was pretty easy to race with. Tot het dan echt om de knikkers ging.”

Zo kennen we Van Lierde ook. Een gentleman.

“Zeker. Ik kan niet zeggen dat hij ooit akkefietjes uitlokte of zo. Hij was een van diegenen die ik echt heb gerespecteerd. Ik zei het al: hij heeft nooit veel fuzz rond zichzelf gemaakt. Had hij dat wel gedaan, dan was hij misschien meer in de media gekomen en had hij mischien meer geld kunnen verdienen. Dat hij dat nooit echt deed, leverde hem veel respect op. Ook bij zijn concurrenten.”

Begreep je zijn keuze om in de herfst van zijn carrière na jaren van pech in Hawaï niet meer terug te keren naar Kona-Kailua?

“Honderd procent. Slechts een paar mensen weten wat het is om daar te winnen. Alleen dan weet je wat het écht betekent. Als je er één keer wint, dan ga je er later altijd terug met het doel om als eerste in Kona aan te komen. Dat zorgt toch voor veel extra druk. Je kunt moeilijk nog tevreden zijn met een zesde plaats, als je al eens op dat hoogste trapje bent geëindigd. Als je gewoon bent om te winnen, dan kan je vooraf niet meer zeggen dat je nog blij bent met een plaats in de top tien.”

“Elke topsporter gelooft dat het altijd nog een tikkeltje beter kan. Het is de basis waarop we allemaal voortbouwen, dat we onze prestaties kunnen blijven verbeteren. Maar op een bepaald moment is dat niet zo gemakkelijk meer. Tegelijk blijft de verwachting nog altijd bestaan dat je wint. Iedereen weet dat je kampioen bent geweest. Alles wat minder is, hoort dan een ontgoocheling te zijn. Lukt het dan niet om gelijk welke reden, dan moet je je focus verleggen naar iets waarin je wel nog voelt dat ‘het’ kan."

“Hawaï gaat met veel investeringen gepaard. Zowel op fysiek als financieel vlak. Je moet er met een hele ploeg naartoe, als je écht wil meedoen. Van coach over mecanicien tot fysiotherapeut. Dat kost handenvol geld, want het is geen autoritje van vier uur naar Kona. Toen ik in 2018 moest opgeven met een achillespeesblessure, voelde ik me echt weken aan een stuk miserabel. Hoe groter je investering, hoe groter de ontgoocheling. Ik ken Frederik als een rationele gast. Hij zal de rekening gemaakt hebben en beseft hebben dat de opofferingen de ontgoochelingen niet meer waard waren. Ik kon die keuze om niet meer deel te nemen in Hawaï dus echt begrijpen. Ik vond het zelfs heel verstandig.”

Je bent er nu 36. Droom je er ook van om tot je 41ste verder aan triatlon te doen op dit niveau?

“Zoals ik al zei: de basis van het bestaan als topsporter is dat je altijd nog ergens iets kan verbeteren. Anders heeft het weinig zin meer. Mannen als Frederik en Jan Frodeno tonen dat het mogelijk is. Ik heb op dit moment ook nog altijd het gevoel dat ik progressie kan maken. Ik geloof dus dat het mogelijk is om nog een keer te winnen op Hawaï, ja. Natuurlijk heb je het op oudere leeftijd ook niet meer allemaal in eigen hand. Het is een kunst om na zoveel jaar triatlon een lichaam blessurevrij te houden. Ook daar is Freddy in geslaagd. Hij is een echte Iron Man, hé. Hij had nooit een jaar waarin hij niet kon presteren. Altijd won hij wel ergens een wedstrijd. Niet veel triatleten kunnen dat zeggen. Zeker niet in zo'n lange carrière.”

Heb je verder nog iets opgestoken van de triatleet Frederik Van Lierde?

“Ik blijf erbij: wat hij deed in 2013. Ik dacht écht dat hij nooit meer zou terugkomen. Dat was zo’n goeie les. Dat ging ook over meer dan alleen die ene wedstrijd in Hawaï. Het gaat zelfs om hoe je in het leven staat. Ik heb eruit geleerd dat het niet uitmaakt hoe je start of waar je op een bepaald moment bent in een wedstrijd. Het gaat erom hoe je finisht. Je moet het doen wanneer het erom gaat. Dat moment toonde hoe sterk Frederik daar mentaal in was. Nu weet ik gewoon dat hij het aandurfde om me te laten gaan, omdat hij wist dat hij me nog zou terugpakken. Dat moet je écht durven. Ik heb die gedachte later in mijn carrière nog veel kunnen gebruiken.”

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een maand geleden brak je nog je sleutelbeen, vorige week was je alweer tweede in de 70.3 Ironman in Talinn.

“Goed, gezien de omstandigheden. Ik kan pijnvrij zwemmen, maar op de tijdritfiets heb ik door mijn houding soms wel nog last van de schokken die ik opvang van het wegdek. Komt wel in orde, hoor. Thanks.”

Je liet het al vallen: door corona is het voor triatleten een klotesituatie dit jaar.

“Ik hoop en geloof dat er nog wedstrijden komen voor het einde van 2020. (lacht) Ik sta ondertussen wellicht op elke mogelijke startlijst die er is. Een langeafstandstriatlon zal er dit seizoen niet meer inzitten, maar ik droom ervan om eind dit jaar te kunnen starten in de Challenge Daytona. Sommigen zeggen dat het stom is om te geloven dat er nog wedstrijden aankomen. Maar zo is het mijn hele leven al. Ik geloof in behoorlijk domme dingen en de meeste van die dingen zijn achteraf uitgekomen ook. Ik trek me dus niets aan van wat mensen zeggen, zelfs al worden de wedstrijden afgelast waarvoor ik nu hard aan het trainen ben. Ik haal er gewoon motivatie uit om te blijven werken. Is het dan niets, dan zal dat werk zich wel uitbetalen in 2021.”

Goed als we Frederik zondag de groeten doen?

“Zeker! Al zal ik hem tegen dan ook wel al een berichtje sturen.”

Lees ook:

Frederik Van Lierde klaar voor zijn ‘Last Dance’: “Nog één keer meedoen met de besten, dat is het mooiste wat er is”