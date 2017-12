De droom is voorbij: Dimitri 'Dream Maker' Van den Bergh strandt na straffe comeback op een zucht van halve finales op WK darts DMM

16u56 11 Photo News Meer Sport Geen historische overwinning voor Dimitri Van den Bergh op het WK darts. De 23-jarige Antwerpenaar kon als eerste Belg ooit de halve finales halen op het WK, maar het heeft niet mogen zijn. Van den Bergh verloor van Rob Cross na een ware thriller: 5-4 .

Dat Van den Bergh op het PDC WK darts hoge ogen gooit, is een understatement. Onze 23-jarige landgenoot verbaasde in de achtste finales vriend en vijand door Mensur Suljevic (het nummer vijf van de wereld) met 4-0 van het podium te vegen. 'Dancing Dimi' mocht in zijn kwartfinale aantreden tegen Rob Cross, meteen ook de kans om Belgische dartsgeschiedenis te schrijven.

Van den Bergh kon mits vijf winnende sets de eerste Belg ooit worden in de halve finales van het WK, maar die vaststelling leidde in het begin van de wedstrijd niet meteen tot succes. Cross liep al snel 0-2 uit, werk aan de winkel dus voor Van den Bergh. Onze landgenoot kreeg het goede gevoel maar niet te pakken. Dat ondanks een eerste '180' en winst in de derde set. Bij een 1-2 stand maakte Van den Bergh opnieuw een dure misser. Cross kon zo andermaal uitlopen.

Een walk-over dreigde, tot Van den Bergh bij een 4-1 setstand plots zijn laatste strohalm met beide handen begon te grijpen. De ene '180' volgde de andere op, waardoor Van den Bergh sterk kwam opzetten. Cross kon zijn ogen niet geloven toen het plots 4-4 stond. De negende set moest dus beslissing brengen.

Maar bij 1-0 voor, ging plots het licht uit bij onze landgenoot: de beslissende double-16 voor een tweede leg voorsprong wierp hij tegen het ijzeren randje van het dartbord. Cross liet de kans niet liggen en won het spelletje.Daarna miste Van den Bergh nog 9 cruciale doubles - het laatste en beslissende spelletje zelfs 3 keer op de double-6.

Gevolg: Cross naar de halve finale, Van den Bergh - met tranen in de ogen maar met opgeheven hoofd - eruit. "Ik stond 4-1 achter en alles leek verloren", zei hij. "Toen deed mijn vader teken dat ik mijn hoofd erbij moest houden en erin blijven geloven. Maar op het beslissende moment keerde mijn geluk en was het voorbij." Ook winnaar Rob Cross was na de wedstrijd eerlijk: "De beste speler heeft verloren. Maar hij komt er wel. Hij is speciaal."

AP