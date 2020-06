De complottheorie achter Conor McGregors ‘afscheid’: komen er straks nog extra’s bij op de 40 miljoen euro die hij al verdiend heeft? ODBS

08 juni 2020

12u22 1 UFC Conor McGregor (31) verraste gisteren de sportwereld door al voor de derde keer zijn pensioen aan te kondigen. Een beslissing die binnen het MMA (Mixed Martial Arts) op de nodige scepsis en kritiek wordt onthaald. Voor velen louter een middel om een volgende kamp nog wat lucratiever te maken. ‘The Notorious’ weet waarom: de Ier heeft met zijn carrière in het Ultimate Fighting Championship (UFC) en aan zijn vermaarde bokskamp tegen Floyd Mayweather al 45 miljoen dollar (40 miljoen euro) verdiend. Nog lang geen sportmiljardair en niet in dit exclusieve lijstje , wel voldoende om er luxueuze woningen in Ierland en Spanje op na te houden.

“Dank aan al de oudjes dat ze zich in hun huis verstoppen. Deze kerel heeft zich opnieuw aan het zuipen gezet”, is de reactie van Justin Gaethje, waarna hij verwees naar de echte actie in UFC 250 met spectaculaire knock-outs van O’Malley en Garbrandt het voorbije weekend. Gaethje is momenteel de interim-kampioen bij de lichtgewichten nadat hij vorige maand Tony Ferguson zwaar degradeerde, in afwachting van een kamp tegen Khabib Nurmagomedov. Die zou in september plaatsvinden, omdat de vechter uit Dagestan momenteel Amerika niet binnen kan. In de verklaring van McGregor rond zijn pensioen, uitte de Ier zijn ontgoocheling dat niet hij maar Gaethje tegen Ferguson mocht vechten. Een trucje om zijn volgende kamp, tegen mogelijk Gaethje, op te luisteren? Het ‘Fight Island’ waaraan UFC-goeroe Dana White de laatste hand legt, moet de ideale locatie worden. Op een eiland, waarschijnlijk in Dubai, wordt deze zomer in een octagon op een strand exclusief gevochten.

Thankfully all of the elderly are still hiding in their homes. This guy is on another bender 🥃 #propershit #ByeFelicia Great fights tonight @Cody_Nolove with the performance of the night #UFC250 Justin Gaethje 🇺🇸(@ Justin_Gaethje) link

Ook Ali Abdelaziz, de manager van Nurmagomedov, en Floyd Mayweather haalden al uit na de aankondiging van McGregor. Die eerste vindt dat McGregor zich net verstopt heeft om te vechten tegen Tony Ferguson. “Nu moet je maar toekijken hoe de twee beste vechters ter wereld het tegen elkaar opnemen”, daarbij verwijzend naar Khabib en Gaethje. Floyd Mayweather van zijn kant, die verwijst naar McGregors opmerking aan het adres van Mike Tyson. Dat hij Mayweather in een herkansing wél zou verslaan. “En nu stop je ermee? Ik dacht dat je de beste wou kloppen? Wel, als je je bedenkt, zal ik op je wachten om je opnieuw pijn te doen.”

You should’ve stepped in and fought tony Ferguson. You’ve been hiding from him, for years. @JustinGaethje stepped in, and got the job done. Now your bitch ass needs to sit down and watch the two best fighters in the world fight @TeamKhabib https://t.co/F1TjZc2p5b Ali Abdelaziz(@ AliAbdelaziz00) link

Hieronder wat McGregor dankzij 12 kampen in het UFC en met zijn eenmalige ‘Money Fight’ tegen Mayweather verdiend heeft met de sport. Daarbij zijn nog specifieke ‘Pay Per View’-bonussen en de inkomsten van advertenties voor Reebok, waarmee hij een deal heeft sinds UFC 189, niet altijd meegerekend.

UFC

UFC op Fuel TV (hoofdkamp Mousasi vs Latifi, Apr 6/13): zege tegen Brimage -- $76.000 ($8.000 om op te dagen, $8.000 win bonus, $60.000 ‘Knockout of the Night’ bonus)

UFC Fight Night (hoofdkamp Shogun vs Sonnen, Aug 17/13): zege tegen Holloway -- $24.000 ($12.000 om op te dagen, $12.000 win bonus)

UFC Fight Night: (hoofdkamp McGregor vs Brandao, Jul 19/14): winst tegen Brandao -- $82.000 ($16.000 om op te dagen, $16.000 win bonus, $50.000 ‘Performance of the Night bonus’)

UFC 178 (Sept 27/14): winst tegen Poirier -- $200.000 ($75.000 om op te dagen, $75.000 win bonus, $50.000 ‘Performance of the Night’ bonus)

UFC Fight Night: (hoofdkamp McGregor vs Siver, Jan 18/15): winst tegen Siver -- $220.000 ($85.000 om op te dagen, $85.000 win bonus, $50.000 ‘Performance of the Night’ bonus)

UFC 189 (Jul 11/15): winst tegen Mendes -- $580.000 ($500.000 om op te dagen, $50.000 ‘Performance of the Night’ bonus, $30.000 Reebok sponsorship)

UFC 194 (Dec 12/15): winst tegen Aldo -- $590.000 ($500.000 om op te dagen, $50.000 ‘Performance of the Night’ bonus, $40.000 Reebok sponsorship)

UFC 196 (Mar 5/16): verlies tegen Nate Diaz -- $1.090.000 ($1.000.000 om op te dagen, $50.000 ‘Fight of the Night’ bonus, $40,000 Reebok sponsorship)

UFC 202 (Aug 20/16): winst tegen Nate Diaz -- $3.090.000 ($3.000.000 om op te dagen, $50.000 ‘Fight of the Night’ bonus, $40.000 Reebok sponsorship)

UFC 205 (Nov 12/16): winst tegen Alvarez -- $3.090,000 ($3.000.000 om op te dagen, $50,000 Performance of the Night bonus, $40,000 Reebok sponsorship)*

UFC 229 (Sept 6/18): verlies tegen Nurmagomedov -- $2.980.000 ($3.000.000 om op te dagen, $30.000 ‘fight week incentive’ bonus, $50.000 boete voor vechtpartij na kamp)

UFC 246 (Jan 18/20): winst tegen Cerrone -- $3.060.000 ($3.000.000 om op te dagen, $50.000 ‘Performance of the Night’ bonus, $10.000 ‘fight week incentive’ bonus)

Boksen

Aug 27/17: verlies tegen Mayweather -- $30.000.000

Totaal UFC-verdiensten: $15.082.000

Carrièretotaal: $45.082.000

De totale nettowaarde van McGregor bedraagt 101 miljoen Britse pond (113 miljoen euro). Daarnaast heeft hij ook nog zijn eigen whiskeymerk ‘Proper No. Twelve’ en een kledinglijn. Zijn pensioen doorbrengen aan de zijde van zijn partner Dee Devlin, kan McGregor in zijn Ierse villa in de buurt van Straffan in de afgesloten gemeenschap van Ladycastle, waar in 2006 nog de Ryder Cup -de prestigieuze confrontatie in het golf tussen Amerika en Europa- plaatsvond. Daarvoor legde hij vorig jaar 2,25 miljoen euro neer.

Zijn vakantievertrek heeft McGregor in Marbella. Voor onderstaand huis betaalde hij in 2018 bijna 1,5 miljoen euro. Gelegen aan het golfterrein ‘La Resina’, met uitzicht over de Middellandse Zee..

En dan was er nog de ‘Mac Mansion’ in Las Vegas, een meer dan indrukwekkend optrekje in ‘Sin City’ op een kwartiertje rijden van de Strip. Handig omdat vele UFC-kampen plaatsvonden in Nevada. McGregor huurde het vertrek wel louter, vooraleer het in 2017 opnieuw op de markt ging voor 2,7 miljoen euro. Wanneer hij vandaag vecht/vocht is dat in Las Vegas en dan houdt hij het op een verblijf in een penthouse in een van de vermaarde hotels in de stad.

