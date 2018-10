De bolide van meer dan 15.000 euro waarmee Frederik Van Lierde morgen aan de slag gaat (en waarmee ook Lamborghini zijn ding deed) DMM

12 oktober 2018

07u58 0

De Cervélo P5X. Daarmee moet het gebeuren in het fietsnummer voor Frederik Van Lierde. De futuristisch ogende tijdritfiets kost de gewone burger makkelijk 15.000 euro. Gelukkig kan de voormalige winnaar in Hawaï bij elke editie op een nieuw, gesponsord model rekenen. Opvallend zijn de drie grote drinkbushouders en het ontbreken van een kaderbuis. Triatonfietsen moeten niet beantwoorden aan de regels van de UCI, wat natuurlijk veel mogelijk maakt.

Aerodynamischer worden fietsen dus niet gemaakt. Tenzij begin dit jaar. Toen werkte automerk Lamborghini samen met Cervélo om de P5X-reeks naar een exclusief niveau te tillen. Het resultaat kwam in een hypergespecialiseerde fiets waarvan slechts 25 modellen werden gemaakt. Volgens zakenblad Forbes kost de P5X in samenwerking met Lamborghini meer dan 20.000 euro. Mocht u nog een zakcentje overhebben... (DMM)

Andere voorbereiding

"Het klopt dat ik dit jaar minder wedstrijden heb gedaan. Ik koos daar bewust voor om de frisheid te bewaren. Normaal doe ik er een tiental per jaar, nu zijn het er vier of vijf. De leeftijd heeft er misschien mee te maken. Ik doe enkel nog de wedstrijden die me liggen. Het is beter om er vier te doen die goed zijn, dan twaalf zus en zo."

"Dit jaar pakte ik mijn aanloop naar Hawaï anders aan. Ik trok in september vaak naar Phoenix in de VS voor een trainingskamp op hoogte. Nu werkte ik mijn laatste trainingsblokken gewoon thuis af. Compleet dus met een hoogtetent in de living om in te slapen."

