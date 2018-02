De bizarre aanslag die de schaatswereld door elkaar schudde: wist zij het of wist zij het niet?

Film over omstreden Amerikaanse kampioene Tonya komt woensdag uit in ons land Marc Uyttenhove

20 februari 2018

17u54 0 Meer Sport Eén van de allergrootste schandalen uit de sportgeschiedenis krijgt een vervolg op het witte doek: de aanslag op kunstschaatsster Nancy Kerrigan in 1994, waardoor haar concurrente Tonya Harding het kampioenschap kon winnen. Maar zelfs 25 jaar later blijft het mysterie overeind: was Harding bij het complot betrokken of niet?

Kunstschaatsen: de grote massa zal er waarschijnlijk haar slaap niet voor laten, maar begin 1994 is dat even anders. Na afloop van een oefensessie voor de Amerikaanse kampioenschappen wordt kunstschaatsster Nancy Kerrigan (23) in de catacomben van een sportstadion in Detroit aangevallen met een metalen staaf. Zij krijgt daarbij rake klappen op de knie en de beelden van een van pijn verkrampte Kerrigan die 'Waarom, waarom, waarom?' schreeuwt, gaan de wereld rond. Het nummer 2 van het Amerikaanse kunstschaatsen moet daarop forfait geven en haar grote concurrente, Tonya Harding, wordt kampioene. De toen 23-jarige Harding uit Portland is een natuurtalent: van haar vierde levensjaar wordt zij door haar vuilgebekte moeder klaargestoomd voor de top en daar moet zelfs de school voor wijken. Harding groeit op in een stacaravan, wordt geterroriseerd en mishandeld door haar moeder, en deinst er zelf niet voor terug om iedereen die haar dwarszit de mantel uit de vegen met de goorste schuttingtaal.

"Ik was niet betrokken bij het complot en hoorde er pas later van. Maar ik wil nu vooral doorgaan met mijn leven Tonya Harding, 2018

