De beste ter wereld! Thiam verkozen tot Atlete van het Jaar, waarna ze even later haar schoen verliest XC en VH

08u20 0 REUTERS Meer Sport Nafi Thiam heeft vanavond weer geschiedenis geschreven. De 23-jarige Naamse is door het publiek en de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) verkozen tot Atlete van het Jaar. De meerkampster haalde meer stemmen dan polsstokspringster Ekatarina Stefanidi en langeafstandsloopster Almaz Ayana. Die laatste won vorig jaar de trofee.

De grootste concurrente van Thiam was de Griekse Stefanidi, die door de Europese atletiekbond verkozen was tot hún atlete van het jaar. Zij is net als onze landgenote wereld-, olympisch en Europees indoorkampioene in haar discipline. Thiam had wel het voordeel dat ze dit jaar de magische grens van 7.000 punten sloopte in de zevenkamp. Slechts twee meerkampsters - Carolina Klüft (7.032) en Jackie Joyner-Kersee (7.291) – deden ooit beter. Uiteindelijk heeft die prestatie allicht het verschil gemaakt.

"Doe het op je eigen manier. Luister niet te veel naar anderen en vooral: amuseer je", was de raad van Thiam op het podium aan alle atleten. Opvallend, terwijl Thiam haar prijs op het podium ging ophalen, verloor ze even haar schoen. Hilariteit alom in de zaal.

Bij de mannen ging de eer naar de Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim, die legende Usain Bolt opvolgde als beste atleet van het jaar. De Noorse hordeloper Karsten Warholm werd Rising Star van het jaar. Ans Botha, de 75-jaar oude trainer van Wayde van Niekerk, was Coach van het Jaar.



Thiam is de eerste Belg die de erelijst van de IAAF Athletics Awards haalt en de eerste meerkampster sinds Jackie Joyner-Kersee in 1994. De Naamse won vorig jaar nog de trofee van Rising Star van de IAAF. Thiam mag zich opmaken voor nog een rondje prijzen ophalen. Op 9 december zal ze allicht voor de vijfde keer de Gouden Spike winnen en een week later haar derde trofee als Sportvrouw van het Jaar.

Belga Thiam verloor even haar schoen bij het ophalen van haar prijs.

