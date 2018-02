De 10 Super Bowl-commercials die u moet gezien hebben XC

03 februari 2018

07u30 0 Meer Sport Traditiegetrouw zetten adverteerders hun beste beentje voor om tijdens de Super Bowl een plek in het meest begeerde reclameblok van het jaar te veroveren. Miljoenen dollars worden neergeteld om creatieve spots voor meer dan 100 miljoen kijkers te kunnen tonen. Dit zijn de 10 meest spraakmakende reclames van dit jaar.

Budweiser - "Stand By You"

De advertentie van Budweiser gaat over het leveren van water aan plaatsen in de Verenigde Staten die getroffen zijn door natuurrampen: Texas, Florida, Puerto Rico en Californië. Voor deze reclame brengt Skylar Gray een cover van 'Stand By Me' van Ben E. King. Mooi.

Stella Artois - "Taps"

Net zoals bij Budweiser ligt de focus van Stella Artois op water. Matt Damon schittert in de advertentie, die de samenwerking promoot tussen het bierbedrijf en de non-profitorganisatie die gericht is op het verstrekken van schoon en veilig drinkwater aan ontwikkelingslanden.

Amazon - "Did Alexa Lose Her Voice?"

Veel sterren komen aan bod in deze lange Amazon-advertentie: oprichter en CEO Jeff Bezos, Gordon Ramsey, Cardi B, Rebel Wilson en Anthony Hopkins. Wat als stemtechnologie Alexa haar stem kwijtraakt?

PETA - " Redemption"

James Cromwell, de veganistische acteur die een Oscar-nominatie ontving voor zijn rol in de film Babe in 1995, is de ster in deze PETA-advertentie. Een vleeshandelaar biecht in een kerk over duistere verpakkingspraktijken van zijn (naamloze) onderneming. PETA zegt dat het doel van de advertentie is om vleeseters te overtuigen om "de verlossing te zoeken door de enige echt menselijke maaltijden te kiezen: veganistisch."

Pringles - "Wow"

Pringles nam de Amerikaans komiek en acteur Bill Hader in dienst voor een leuke commercial. Die laatste ontdekt dat je Pringles-chips op elkaar kunt stapelen om zo nieuwe smaken te creëren. "Wauw."

M&M's - "Human"

Het rood M&M-figuurtje vindt een 'geluksmuntje', waarna hij na een wens in Danny DeVito transformeert. Eindelijk wil niemand hem meer opeten, al is een accident snel gebeurd...

Lexus - "Black Panther"

De eerste lovende recensies van Black Panther vergeleken de nieuwste film van Marvel met Star Wars en Game of Thrones. Daarom had Lexus geen betere partner kunnen uitkiezen om te helpen adverteren voor de 2018 LS 500. Geniet mee van de actievolle spot.

Febreze - "The Only Man Whose Bleep Don't Stink"

Iedereen zijn uitwerpselen stinken, behalve die van Dave. Moeten we daardoor allemaal Febreze kopen? Tuurlijk!

Doritos en Mountain Dew - "Tongue twisters"

Game of Thrones-fans zijn in de ban van de rol van Peter Dinklage (Tyrion Lannister in de HBO-serie) in deze leuke advertentie. Daarnaast is ook succesvol acteur Morgan Freeman van de partij. De twee gaan het tegen elkaar opnemen in een soort van 'playback-battle', terwijl ze Doritos en Mountain Dew promoten.

Michelob Ultra - "The Perfect Fit"

Ooit was Chris Pratt een volslanke acteur, waarna hij op zes maanden tijd z'n lichaam transformeerde in dat van een gespierde atleet. Daardoor werd hij een van de actiesterren in Hollywood. Geen slecht idee dus van Michelob Ultra om hem in deze leuke advertentie uit te spelen.