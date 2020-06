Dat hadden ze nog nooit gezien in het UFC: eerste drie kampen in minder dan één minuut brutaal beslecht ODBS

15 juni 2020

12u19 0 UFC UFC Fight Night was het voorbije weekend voer voor een stukje MMA-geschiedenis. Voor het eerst werden de eerste drie kampen van een avond in het Ultimate Fighting Championship beslecht binnen de minuut. In de hoofdkamp haalde Cynthia Calvillo het -achter gesloten deuren- van Jessica Eye, maar vooral Christian Aguilera, Tyson Nam en Julia Avila waren de spectaculaire hoofdrolspelers in het UFC Apex in Las Vegas.

Kamp 1: Christian Aguilera vs Anthony Ivy

Na 59 seconden kon de ref weinig anders dan een einde te maken aan het duel bij de welters, toen Aguilera zwaar klopte en zwaar bleef kloppen op het hoofd van de arme Ivy.

Kamp 2: Tyson Nam versus Zarrukh Adashev

Geen 59 seconden had Tyson Nam zaterdagnacht nodig, wel 32 seconden. Met een verschrikkelijk zware haakstoot counterde hij bij de bantams de Oezbeek Adashev, die Nam daarna ook nog eens op zich kreeg en zich gewonnen moest geven. Voor de Amerikaan zijn eerste zege in drie kampen nadat hij het UFC vervoegde. “In mijn eerste twee gevechten verloor ik telkens op punten, niet op klasse”, aldus Nam achteraf. “Ik ben een garantie op spektakel. Dat zal straks ook Matt Schnell (zijn volgende tegenstander, nvdr) ondervinden.”

Kamp 3: Julia Avila versus Gina Mazany

De derde kamp was ook de snelste: in 22 seconden maakte Avila bij de bantams komaf met haar Amerikaanse landgenote Gina ‘Danger’ Mazany. Het gevaar bezworen. Net zoals tijdens de eerste kamp met Aguilera, zag de scheidsrechter geen andere optie dan snel tussenbeide te komen en een einde te maken aan de kamp. Snel na de partij kreeg Mazany op de sociale media forse kritiek te verwerken, als zou ze te zwaar staan. Dat deed haar duidelijk iets. “Ik liet me niet voor het plezier in elkaar slaan, maar kreeg een stevige kniestoot. Sorry voor de haters, maar maandag ga ik terug richting de gym om nog sterker te worden”, reageerde Mazany op Instagram, waar ze ook een bikinfoto postte van haar ‘moederlichaam’ in een zwembad in Las Vegas.

De tv-kijkers op ESPN 10 zaten dus maar beter op het puntje van hun stoel tijdens de start van de eerste drie kampen: slechts 113 waren er nodig om die duels te beslechten. Voor een ‘UFC Fight Pass’ betaal je maandelijks 10 dollar of 9 euro.

