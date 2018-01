Darter 'hoest' tegenstander uit WK: 3.300 euro boete LPB

18 januari 2018

De Engelse darter Justin Pipe heeft een forse boete gekregen voor een incident dat veel stof deed opwaaien tijdens het voorbije WK. In zijn duel in de eerste ronde tegen de Nieuw-Zeelander Bernie Smith was Pipe de uitschakeling nabij toen hij met een heel onsportief gebaar uitpakte. Op het moment dat Smith een matchdart had hoestte Pipe, die achter zijn tegenstander stond, erg opzichtig. Het gekuch bracht Smith uit zijn concentratie, zodat hij de wedstrijd uiteindelijk nog verloor.

Alexandra Palace, de Londense zaal waar het WK doorging, stond op stelten vanwege zo'n manifest gebrek aan fair-play. Op sociale media regende het woedende reacties. In de volgende ronde, tegen uittredend wereldkampioen Phil Taylor, keerde het publiek zich massaal tegen Pipe. De Brit verloor roemloos met 4-0 en mag nu ook zijn portemonnee opentrekken. De dartsbond legde hem deze week een boete op van 3.300 euro voor zijn onsportieve gedrag.