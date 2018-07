Dario Gjergja volgt Eddy Casteels op als coach van Belgian Lions YP

11 juli 2018

16u38

Bron: Belga 0 Meer Sport De Kroaat Dario Gjergja is de nieuwe coach van de Belgian Lions, de nationale basketploeg bij de mannen. Hij volgt Eddy Casteels op, die vorige week zondag zijn vertrek aankondigde na het mislopen van het WK 2019. De 42-jarige Gjergja blijft tegelijk trainer van kampioen en bekerwinnaar Oostende. Het doel is de kwalificatie voor het EK 2021.

"Ik wil in eerste instantie de Belgische Basketbalfederatie bedanken voor het vertrouwen", zegt Gjergja. "Ten tweede wil ik coach Eddy feliciteren met het werk dat hij de voorbije dertien jaar heeft geleverd voor het Belgische basketbal. Hij deed dat met een veel respect en toewijding. Ik beloof dat we met de ganse groep dit werk willen verderzetten en op zoek gaan naar de kwalificatie voor Eurobasket 2021."

Jacques Stas, sports manager bij de federatie, licht de keuze voor Gjergja toe. "Het was belangrijk om na de beslissing van coach Eddy Casteels onmiddellijk te reageren. We waren op zoek naar een coach die het Belgische basketbal door en door kent en denken dat we met Dario Gjergja de juiste man hebben gevonden. Coach Dario zal de U20 op het EK in het Bulgaarse Sofia bezoeken en zal contact nemen met de huidige assistenten Roel Moors, Serge Crevecoeur en Thierry Declercq om te bekijken of zij nog beschikbaar zijn."

Gjergja coacht BC Oostende sinds 2011. Hij won met de kustploeg zeven titels en zes bekers op rij, en werd drie keer verkozen tot Coach van het Jaar.

De weg naar het EK 2021 begint voor de Belgian Lions op 13 september met een duel in de prekwalificatie tegen Portugal. De andere tegenstander in de groep is IJsland. De groepswinnaar is rechtstreeks geplaatst voor de kwalificaties van Eurobasket 2021.

Eddy Casteels loodste de nationale ploeg naar vier EK's op rij (2011, 2013, 2015 en 2017), met als beste resultaat een negende plaats op het EK van 2013 in Slovenië. Dit jaar was de ambitie voor het eerst een WK-ticket af te dwingen, maar dat mislukte. Daarop besloot Casteels op te stappen.