Dankzij haar vriend, Evi Van Acker en... Koreaanse sokken: hoe Plasschaert zich tot wereldkampioene kroonde GUS

14 augustus 2018

11u32 0 Meer Sport Emma Plasschaert (24) was even in het land. De wereldkampioene zeilen werd gisteren gehuldigd in Nieuwpoort en haar thuisstad Oostende. Vandaag zit ze alweer op het vliegtuig richting Australië voor wat vakantie in het thuisland van haar vriend, Matt Wearn - ook een zeiler. En daarna? Focus op Tokio 2020.

Plasschaert kan er haar vriend wat mee plagen tijdens de lange vlucht naar de andere kant van de wereld. Waar zijzelf goud won op het WK in Aarhus, moest Matt het stellen met zilver in de Laser Standard-klasse. Hoewel, welk koppel kan pronken met zoveel eremetaal? En samen zijn met een collega-zeiler - Plasschaert en Wearn leerden elkaar vier jaar geleden kennen -, het heeft zo zijn voordelen volgens Plasschaert: "Ik ben blij dat ik met hem zulke momenten kan delen. Hij weet wat topsport inhoudt. We doen vaak aan dezelfde wedstrijden mee, maar toch is het puzzelen om elkaar te zien. Gelukkig zijn er de sociale media."

De Oostendse onderstreepte ook het belang van Evi Van Acker in haar resultaten. "Ik heb veel van haar opgestoken. Tijdens het WK betekende ze een grote steun. Ze stuurde me talrijke bemoedigende sms'jes. Ja, ze is een goede vriendin en nog altijd iemand naar wie ik opkijk."

En dan is er nog een verrassende geluksbrenger. "Koreaanse sokken", grapt de bachelor geomatica, die intussen aan een opleiding industrieel ingenieur bouwkunde begonnen is. "De vrouw van mijn coach Wil van Bladel is Koreaans. Ooit bracht ze uit haar thuisland sokken mee voor Evi Van Acker en die brachten geluk. Ik droeg ze ook en kijk hoe ver ze me gebracht hebben."

Geen premie

Nog even terug naar afgelopen vrijdag, toen Plasschaert zich in Denemarken tot eerste Belgische wereldkampioene in het zeilen kroonde. "Pas toen ik mijn coach zag, wist ik dat ik de race had gewonnen. Op de terugweg, bij het zien van de duizend felicitatieberichtjes, drong het echt tot me door. Een premie kreeg ik niet voor mijn overwinning en het materiaal moet ik zelf bekostigen. Gelukkig zijn er de sponsors en Sport Vlaanderen. Het is frustrerend als je het vergelijkt met het voetbal. Nochtans doen wij veel opofferingen en is de zeilsport fysiek een flinke uitdaging. Het is wel een eer dat ze me het boegbeeld van de zeilsport noemen, maar zweven doe ik niet. Mijn focus ligt al op de Olympische Spelen over twee jaar. Ondertussen hoop ik nog te scoren op verschillende kampioenschappen."