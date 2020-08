Daniëlla Somers: “Delfine is er vól voor gegaan. Maar de accuraatheid ontbrak” Redactie

22 augustus 2020

23u51 0 Meer sport Geen revanche voor Delfine Persoon. Onze landgenote verloor opnieuw op punten van de Ierse wereldkampioene Katie Taylor. “Delfine heeft met een groot hart gevochten, maar ze mepte iets te vaak mis. Jammer”, analyseert bokspionier Daniëlla Somers.

Persoon, fysiek top, begon als een bezetene aan haar ‘wraakkamp’. “Taylor oogde in de eerste ronde ook heel onzeker”, vindt Somers. “Chapeau hoe ze is omgegaan met de manier van boksen van Delfine. ‘t Is niet makkelijk om overeind te blijven tegen iemand die zo tekeer gaat.”

We hebben Taylor vooral zien ontwijken. En áls ze sloeg, was het meestal raak Daniëlla Somers

Dat dééd Persoon wel degelijk. “Ze was heel enthousiast. Té? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Delfine heeft met een groot hart gevochten. Zo kennen we haar. Maar de accuraat ontbrak. Ze heeft er gewoonweg te vaak naast gemept. Dat is ook de verdienste van Taylor. We hebben haar heel veel zien ontwijken. En áls ze sloeg, was het raak.”

Op de beslissing van de jury valt volgens Somers dan ook weinig af te dingen. “Taylor heeft in de eerste ronde een fikse stoot moeten incasseren. Maar nadien viel het wat dat betreft relatief mee voor haar. De schade bij Delfine was toch groter - ze bloedde heviger. Dat zegt ook gewoon veel. Ze heeft geknokt voor wat ze waard was en moet zich niks beklagen. Maar Taylor is gewoon een topper.”

