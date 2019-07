Dan toch rematch Persoon - Taylor? “Jaja, maar niet meteen. Katie moet eerst wereldtitel pakken in andere categorie” LPB

21 juli 2019

14u29

Bron: irish.boxing 40 Boksen Een rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor, het lijkt er misschien toch van te komen. Maar nog niet voor meteen. Taylor moet eerst geschiedenis schrijven met een wereldtitel in een andere gewichtsklasse, alvorens ze zich opnieuw aan Persoon waagt.

Krijgt Delfine Persoon de kans om revanche te nemen voor haar onverdiende nederlaag tegen Katie Taylor in de kamp voor de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-wereldtitels? “Jaja, mogelijk wel”, zegt promotor Eddie Hearn op de website van de Ierse boksbond. “Maar het is nog niet voor meteen.”

Taylor vertrok deze week opnieuw richting Verenigde Staten, waar ze zich voorbereidt op haar volgende kamp. Dat gevecht moet plaatsvinden in oktober of november, maar het zal zo goed als zeker niet tegen Persoon zijn. Promotor Eddie Hearn heeft andere plannen in gedachten. Hearn wil dat Taylor de geschiedenis ingaat als de eerste Ierse boksster die de wereldtitel verovert in twéé gewichtsklassen. Bij de lichtgewichten is Taylor al ‘s werelds beste, bij de weltergewichten moet ze het worden.

“Ik had een ontmoeting met Brian Taylor, de manager van Katie”, zegt Hearn. “We hebben contact gezocht met het team van Delfine Persoon voor een ​​rematch. Het is absoluut een gevecht dat Katie wil aangaan, of het nu gaat om de volgende kamp of niet. Voor mij gaat het evenwel om nieuwe doelstellingen te plannen voor haar. Katie is de onbetwiste kampioene bij de lichtgewichten, dus wat nu? Wellicht de onbetwiste kampioene worden bij de weltergewichten.”

Het moge duidelijk zijn: een rematch tegen Persoon is niét de eerste keuze van Team Taylor, hoe groot de overgrote meerderheid van de boksfans daar ook om zal roepen. Hoogstens stap twee in een actieplan met drie gevechten. Als toetje op de taart wil Hearn dat Taylor immers ook de handschoen opneemt tegen Amando Serrano. De 30-jarige Puertoricaanse is niet de eerste de beste. Serrano pakte de wereldtitel in liefst zeven verschillende gewichtsklassen.

Hearn: “We willen allemaal een rematch tussen Taylor en Persoon. Over een kamp tegen Serrano heeft ook iedereen de mond vol. Maar eerst die wereldtitel bij de weltergewichten...”