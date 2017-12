Dan toch een spectaculaire rematch in de maak? "We zijn iets van plan met Mayweather in de MMA" Glenn Van Snick

Bron: MMAweekly 9 AFP Meer Sport Krijgen we binnenkort een nieuw miljoenenkamp voor de kiezen? Volgens Joe Rogan, commentator bij UFC, overweegt Floyd Mayweather een tweede carrière in de MMA. De presentator baseert zich op een conversatie tussen de 40-jarige ongeslagen bokser en Dana White, de baas van de UFC. Bovendien kondigde 'Money' onlangs zelf aan dat hij zich in ruil voor een stevige som geld eens wil uitleven in de octagon. Een fenomenale comeback die steeds realistischer lijkt te worden.

De Amerikaan ging na zijn titanenduel met Conor McGregor op pensioen, maar riep met een video op Instagram zelfs de geruchten de wereld in dat hij voor een flinke smak geld - 1 miljard dollar of 1,13 miljard euro - zeker niet weigerachtig staat tegenover een sensationele comeback. Aan de kamp met McGregor hield Mayweather een slordige 250 miljoen euro over, nu is hij enkel te overhalen met meer dan het viervoud. "Money May hier. Als ik wil, kan ik aan de slag als MMA'er. Ik kan gaan vechten in de octagon. Met drie of vier kampen kan ik een miljard dollar verdienen", stak Mayweather enkele dagen geleden van wal in het filmpje.

Serieus werden de uitlatingen niet meteen genomen, maar Joe Rogan stelt nu dat de uitspattingen niet zomaar loze praatjes zijn. De commentator van de UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld, en goede vriend van Mayweather onthulde dinsdag op zijn podcast dat de bokser reeds contact opnam met Dana White, de baas van de UFC. De Amerikaan zou hebben laten weten dat hij een tweede carrière in de MMA wel ziet zitten. White viel haast achterover en lichtte meteen Rogan in, die op zijn beurt de gesprekken wereldkundig maakte.

"Dana vertelde me dat Floyd een deal wil sluiten met de UFC", aldus Rogan in zijn podcast. "Ik vroeg of hij me niet in de maling nam, maar hij drukte mij op het hart dat Floyd er echt over nadenkt. White zou Mayweather hebben verteld dat het een gek idee was en ze hem niet zouden sparen, maar Floyd wordt er niet door afgeschrikt. Hij overweegt echt om enkele duels in de MMA af te werken." White bevestigde gisteren dan ook dat ze inderdaad iets van plan zijn met 'Money'. "Er zijn contacten, we willen iets doen met Floyd in de MMA-wereld. Alles is mogelijk."

Heel wat fans begonnen onmiddellijk te dromen van een rematch tussen Mayweather en McGregor, dit keer geheel volgens de regels van de Ier. McGregor stuurde immers al meermaals aan op een herkansing, dit keer in de sport waar 'Notorious' heer en meester is. Vraag is echter of Mayweather, die op dit moment dankzij zijn perfect boksrecord haast een onoverwinnelijkheid uitstraalt, met een uitstapje naar de MMA zijn reputatie écht op het spel wil zetten.

