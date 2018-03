Damestandem Hoet-Monsieur bezorgt België vijfde medaille op WK paralympisch baanwielrennen XC

25 maart 2018

06u53

Bron: Belga 4 Meer Sport Griet Hoet (visuele handicap) en haar pilote Anneleen Monsieur hebben België een vijfde medaille bezorgd op het WK paralympisch baanwielrennen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. De Belgische tandem, vrijdag al goed voor zilver op de 3 kilometer achtervolging, pakte in de 1 kilometer tijdrit brons.

Hoet en Monsieur legden de afstand af in 1:08.314, een nieuw Belgisch record. De Britten Sophie Thornhill en Helen Scott wonnen in een nieuw wereldrecord (1:05.079) en ook de Australiërs Jessica Gallagher en Madison Janssen (1:07.708) waren sneller dan de Belgen.

"We zijn super gelukkig. Ons doel was om onder de 1:10 te duiken en we doen ruim beter. Super!", reageerde een gelukkige Griet Hoet.

Naast Hoet zorgde ook Diederick Schelfhout (spierfunctieverlies) al voor twee Belgische medailles. Hij werd donderdag tweede in de 3 kilometer achtervolging en vrijdag eveneens tweede in de 1 kilometer tijdrijden. In die laatste discipline veroverde Kris Bosmans (hemiplegie) brons. Zondag zijn er nog medaillekansen voor de Belgen. Hoet en Monsieur treden dan aan in de 200 meter sprint, Schelfhout en Bosmans rijden de 15 kilometer scratch en vormen met Niels Verschaeren een ploeg voor de 750 meter teamsprint.