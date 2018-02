Dames van Oostende zetten Europese stunt verder na thriller in Obrenovac YP

08 februari 2018

22u15

Bron: Belga 42 Meer Sport De dames van Hermes Oostende zijn er vanavond in geslaagd door te stoten naar de kwartfinales van de Challenge Cup volleybal. Doordat de som van de heen- en terugresulaten op een 3-3 gelijkspel eindigde, moest de knoop in een golden set worden doorgehakt. Die werd gewonnen door Oostende (13-15).

Nadat Charleroi uitgeschakeld werd door het Turkse Bursa, bleef Oostende als laatste Belgische team over in de Challenge Cup voor vrouwen. Hermes wist te stunten in de heenwedstrijd door met 3-0 (25-21, 24-18, 25-18) te winnen van het Servische Tent Obrenovac. De Servische dames moesten dus stevig van leer trekken om hun slippertje goed te maken en dat deden ze ook. Hoewel Oostende het Obrenovac nog moeilijk maakte in de eerste set (25-21), ging de kustploeg in de tweede set (25-16) de mist in. Oostende stond terug op in de derde set (25-22), maar moest ook deze uiteindelijk aan Obrenovac laten.

De twee ploegen eindigden de twee duels zo met een draw (3-3), waardoor een golden set zich opdrong. Daarin keek Oostende al snel tegen een achterstand aan. Maar de kustploeg verraste vriend en vijand en won uiteindelijk met 13-15. Hermes ontmoet in de kwartfinales Charleroi-killer Bursa. De datum van die wedstrijd is nog niet bepaald, maar ligt ergens tussen 20 en 22 februari.