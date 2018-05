Dakar Rally trekt in 2019 alleen door Peru, nadien mogelijk terugkeer naar Afrika TLB

18 mei 2018

15u25

Bron: Belga 0 Meer Sport De tien ritten van de 41e editie van de Dakar-rally zullen in januari volgend jaar allemaal in Peru afgewerkt worden. Dat hebben de organisatoren vrijdag gemeld. Het is voor de eerste maal dat de Dakar slechts één land aandoet. De start en aankomst staan in hoofdstad Lima op de agenda.

De afgelopen dagen sloten Chili en Bolivia de deuren voor de Dakar-rally. Daarom speelt organisator Amaury Sport met het idee om de wedstrijd, vanaf 2020, terug te laten verhuizen naar Afrika. De rally trok indertijd weg uit dat continent uit veiligheidsoverwegingen. Sinds 2009 vindt de race in Zuid-Amerika plaats. De edite van dit jaar vertrok uit Lima om via Bolivia in het Argentijnse Cordoba aan te komen.

