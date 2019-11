Dag 9 van expeditie Belgian Tornados: “Als je niet in de slaapzak zit, bevries je” Redactie

02 november 2019

Dag 9 van de expeditie van de Belgian Tornados, met een tocht van Gokyo Lake naar Gokyo Ri op het programma. Jonathan Sacoor had in elk geval uitstekend geslapen. “Zes uur, maar vergeleken met de anderen is dat heel goed”, aldus Sacoor. “Julien (Watrin, red.) heeft twee uur geslapen, Dylan (Borlée, red.) drie. Ik heb een beetje geluk, denk ik. Toen we wakker werden, was het drie graden in de kamer. Als je niet in de slaapzak zit, bevries je.”