Dag 5 van expeditie Belgian Tornados: rustig acclimatiseren bij adembenemende uitzichten DMM

29 oktober 2019

10u02 1

Na de stevige tocht van Phakding naar Naamche Bazar vandaag een iets makkelijker opdracht voor de Belgian Tornados in hun tocht richting het Basecamp van de Mount Everest. Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en coach Jacques Borlée konden vanochtend wat recupereren. Het vertrek van hun trektocht stond vandaag pas ingepland om 10u30 plaatselijke tijd. Op het menu een driehonderdtal hoogtemeters verspreid over een onderneming van een drietal uur. Ideaal om nog wat verder te acclimatiseren aan het bergklimaat in de Himalaya. Onderweg enkele adembenemende uitzichten. De eindhalte ligt op 3.790 meter boven de zeespiegel in Khumjung.

Jacques Borlée en zijn team willen met hun expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal