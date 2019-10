Dag 4 van expeditie Belgian Tornados: vroeg uit de veren voor een tocht van minstens zes uur: “Magisch” Redactie

28 oktober 2019

Een pittige dag voor de Belgian Tornados in hun tocht richting het Basecamp van de Mount Everest. Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en coach Jacques Borlée waren al om 7u ‘s ochtends plaatselijke tijd uit de veren, anderhalf uur later begonnen ze aan hun onderneming van Phakding naar Naamche Bazaar. In totaal moetsen zo’n 800 hoogtemeters worden bedwongen, goed voor 6 à 7 uur wandelen. De eindhalte van vandaag ligt op 3.438 meter boven de zeespiegel. Bekijk HIER hoe de tocht naar Phakding verliep.

“Het was redelijk zwaar vandaag”, vertelde Robin Vanderbemden na de tocht. “Voor ons is het tof, want we kunnen iets meer genieten dan de mensen die constant in het rood moeten klimmen. Dat is het voordeel voor atleten als ons. We hebben veel foto’s kunnen nemen. De hoogte en de bergen zijn magisch. De Everest hebben we zelfs al een klein beetje kunnen zien.”

Jacques Borlée en zijn team willen met hun expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal