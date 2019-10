Dag 2 van de Belgian Tornados in Nepal: estafetteploeg trekt naar kinderdorp in Kathmandu TLB

26 oktober 2019

2

Dag twee van de expeditie van de Belgian Tornados naar het Basecamp van de Mount Everest. Gisteren kwam de estafetteploeg aan in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Vandaag brachten Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en Robin Vanderbemden een bezoek aan aan het kinderdorp Sanothimi. SOS Kinderdorpen zorgt er in Nepal al 45 jaar voor dat kwetsbare (wees)kinderen kunnen opgroeien in veilige en liefdevolle omstandigheden.

“Wij bouwen samen met de Nepalese overheid aan oplossingen voor kinderen die hun familie verloren of dreigen te verliezen”, aldus Hilde Boeykens, de directrice van SOS Kinderdorpen die ook aanwezig is Nepal. “In de eerste plaats betekent dat: kwetsbare families versterken, zodat kinderen niet alleen komen te staan. Gebeurt dat toch, dan zorgen we voor een waardig alternatief: een warme thuis in één van onze kinderdorpen in het land.”

Jacques Borlée wil met zijn expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal

Deze tocht staat de Belgian Tornados morgen te wachten: