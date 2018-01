Dader komt met gruwelijke details over één van meest ophefmakende sportschandalen ooit: "We wilden haar achillespees doorsnijden" Thomas Lissens

19 januari 2018

18u56

Bron: Inside Edition, New York Post 8 Meer Sport Shane Stant, de man die kunstschaatsster Nancy Kerrigan ruim 24 jaar geleden met een ijzeren staaf op de knie sloeg na een training, heeft in een interview met 'Inside Edition' verteld dat het schandaal nog veel erger had kunnen aflopen voor de Amerikaanse. "We hebben er over nagedacht om haar achillespees door te snijden. Op die manier zou ze invalide worden en niet meer kunnen schaatsen", aldus Stant.

6 januari 1994. Het is een dag die Nancy Kerrigan nooit meer zal vergeten. De Amerikaanse werd toen na een oefensessie in aanloop naar het Amerikaanse kampioenschap kunstschaatsen in Detroit met een ijzeren staaf op de knie gemept. De beelden, waarop te zien is hoe Kerrigan kermend van de pijn op de grond ligt en meermaals huilend "waarom? waarom?" roept, gaan door merg en been.

Haar grote toenmalige rivale en van betrokkenheid verdachte Tonya Harding bekende recent dat ze wist dat er iets op til stond. Haar betrokkenheid bij de aanslag blijft de blondine tot op vandaag ontkennen. Maar wat wel vaststaat, is dat Jeff Gillooly, de ex van Harding, en zijn maat Shawn Eckardt het plan hadden beraamd en Shane Stant voor een slordige 6.500 dollar (5.400 euro) hadden ingehuurd om de aanslag uit te voeren. Stant werd uiteindelijk bij de lurven gevat, gaf ook toe dat hij de dader was en mocht achttien maanden brommen in de gevangenis.

"Ze mocht het Amerikaanse kampioenschap niet schaatsen"

Nu, 24 jaar na datum, heeft Stant voor de camera van Inside Edition extra details gegeven over het schandaal. "Ons ultieme doel was om te voorkomen dat Kerrigan het Amerikaanse kampioenschap zou schaatsen", aldus Stant. Dat lukte ook, Kerrigan kwam niet aan de start en Harding won. "Aanvankelijk praatten we er zelfs over om haar achillespees door te snijden. Op die manier zou ze invalide worden en helemaal niet meer kunnen schaatsen. Maar uiteindelijk bedacht ik dat dat niet nodig was. Het had dus nog veel erger kunnen aflopen."

De slag op haar knie maakte effectief geen einde aan Kerrigans carrière. Ze kon door de aanslag niet deelnemen aan de trials, maar kreeg van de Amerikaanse kunstschaatsfederatie wel een ticket voor de Winterspelen van Lillehammer (1994), waar ze uiteindelijk zilver haalde na Oksana Baiul. Een poging van de federatie om Harding, die het Amerikaanse kampioenschap gewonnen had, van de Spelen te weren, mislukte onder de dreiging van een miljoenenclaim. Harding eindigde in Lillehammer als achtste. De affaire zorgde wel dat het olympische kunstschaatsen in 1994 alle kijkcijferrecords brak.

Shane Stant, who clubbed Nancy Kerrigan, apologizes and says he's now a "different person." https://t.co/VaF2ehZW4y pic.twitter.com/ttam9GfwHZ — Inside Edition (@InsideEdition) 19 januari 2018

'I, Tonya'

De onthullingen vallen samen met de recent uitgebrachte film 'I, Tonya' over het levensverhaal van Harding, met vele dramatische ingrediënten: hoe ze ondanks haar kansarme afkomst en moeilijke jeugd met haar moeder, die haar emotioneel misbruikte – het kwam nooit meer goed tussen beiden – het toch tot een kampioene in kunstschaatsen bokste. Ook de film geeft echter geen antwoord over schuld of onschuld, wel dat Harding - begin januari een opgemerkte gaste op de Golden Globes - klaarblijkelijk omringd was door veel 'foute' mensen.