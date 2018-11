Daar is ‘The Dreammaker’ weer: dartssensatie Dimitri Van den Bergh opnieuw in WK-finale jeugd LPB

06 november 2018

06u31

Titelverdediger Dimitri Van den Bergh (PDC-37) heeft zich in het Engelse Wigan voor het tweede jaar op rij voor de finale van het WK darts jeugd geplaatst. In zijn halve finale nam de 24-jarige Antwerpenaar met 6-1 de maat van de Engelsman Ted Evetts (PDC-119). Zondag geeft Van den Bergh, alias ‘The Dreammaker’, in de finale de Duitser Martin Schindler (PDC-48) partij. Mike De Decker (PDC-137) en Brian Raman (PDC-229) werden in de zestiende finales uitgeschakeld, Kenny Neyens sneuvelde in de groepsfase.

Dimitri Van den Bergh ontpopte zich vorig jaar op het PDC World Darts Championship - zeg maar het WK bij de profs - tot een absolute sensatie. De jonge Belg reikte er tot de kwartfinales, waarin hij na een ware thriller sneuvelde tegen de Brit Rob Cross, de latere wereldkampioen. Het WK bij de grote jongens begint dit jaar op 13 december.

1/16de finales:

Geert Nentjes (Ned/170) - Brian Raman (Bel/229) 6-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/37) - Melvin de Fijter (Ned) 6-3

Christian Bunse (Dui/152) - Mike De Decker (Bel/137) 6-4

1/8ste finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/37) - Thomas Lovely (Eng) 6-2

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/37) - Christian Bunse (Dui/152) 6-3

Halve finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/37) - Ted Evetts (Eng/119) 6-1

Martin Schindler (Dui/48) - Callan Rydz (Eng/233) 6-3