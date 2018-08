Croenen met Rio-vorm richting EK-finale: "Dit is een opkikker van formaat" Bart Fieremans in Glasgow

04 augustus 2018

20u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Eindelijk de eerste échte opsteker op het EK zwemmen. Louis Croenen plaatste zich met marge – zijn chrono van 1:56.48 was goed voor de zesde plek – voor de finale. Morgen een medaille halen zal wel moeilijk zijn: “Ik ben realistisch, dan moet het nog een stuk sneller.”

Met het behalen van de finale is het eerste doel van Croenen op dit EK geslaagd. Ook mentaal is deze stap belangrijk, nadat hij na zijn Olympische finale in Rio 2016 in een dipje was beland en op het WK vorig jaar de reeksen niet had overleefd. Met zijn tijd van 1:56.48 zit hij weer op het niveau van Rio, het is trouwens exact dezelfde chrono die hij op de Spelen in de reeksen zwom. Croenen was vandaag na zijn halve finale in Glasgow vooral tevreden over zijn race-indeling: “Eerlijk, ik had nog een iets betere tijd verwacht. Maar als ik mijn tussentijden zie qua indeling en tactiek, heb ik misschien wel de beste race uit mijn leven gezwommen. Een keer 26.1 en drie keer 30.0 of 30.1. Ik zwom heel vlak en constant, dan ben je wel in vorm en dat is mooi.”

Zijn Belgisch record zwom Croenen op het WK in Kazan in 2015 met 1:55.39. Zo’n scherpe tijd zat er nu nog niet in: “Ik had gehoopt om nog eens onder de 56 te gaan, maar laat ons dat houden voor morgen”, zegt Croenen vol vertrouwen. Al beseft hij dat een medaille in de finale zeer moeilijk zal zijn. Kristof Milak en Tamas Kenderisi zijn van een andere planeet, ook de Deen Viktor Bromer is normaliter sneller dan Croenen. “Ik hoop in de finale vooral op mijn tweede vijftig meter nog sneller te zwemmen. Als ik dan de derde en vierde vijftig meter niet trager zwem, zit een sterke tijd er in. Ik had op voorhand gezegd dat ik voor een medaille ging. Dat wil ik nog altijd, maar ik ben realistisch. Dan moet het nog een stuk sneller.”

Misschien nog belangrijker is dat deze EK-finale voor Croenen belangrijk is in de motivatie richting Tokio 2020. “Laat dit het begin zijn van iets moois", zegt hij. Ook coach Rik Valcke schat deze prestatie heel belangrijk in voor zijn vertrouwen: “Dit is een opkikker van formaat. Op training draaide het al heel goed, maar het is goed als het er op een groot toernooi uitkomt. Croenen heeft na Rio een moeilijke periode doorgemaakt. Hij zit nog niet op volle kracht, maar we hebben de curve kunnen ombuigen. Het geeft voldoening dat hij zijn races weer kan indelen zoals in Kazan, toen hij zijn beste tijden haalde. We hebben in de trainingen ook ietwat teruggegrepen naar het recept van Kazan.”

Naast Croenen mag ook Fanny Lecluyse terugblikken op een sterke prestatie. Maar in de 100m school kwam ze met haar tijd van 1:07.85 nog dik twee tienden tekort voor een finale. Haar besttijd op het WK in Kazan van 2015 (1:07.29) bleef nog buiten bereik. “Maar het is al van Kazan geleden dat ik nog eens in de 1:07 heb kunnen zwemmen, denk ik. Mijn tijd is echt wel oké. Ik kijk nu uit naar de 200m school. Mijn voorbereiding daarop was moeizaam – twee maand geleden twijfelden we nog of we de 200m wel zouden doen – maar de laatste zes weken ging het goed. We zien wel of dat goed genoeg zal zijn. Ik zal alles geven.”