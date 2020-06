Corruptieproces tegen ex-atletiekbaas Diack is begonnen Redactie

08 juni 2020

12u01

Het strafproces tegen de voormalige atletiekbaas Lamine Diack is van start gegaan in een Parijse rechtbank. De 87-jarige Senegalees staat terecht voor fraude en corruptie. Diack, die van 1999 tot 2015 de voorzitter was van de Internationale Atletiekfederatie IAAF (nu World Athletics), is aanwezig in de rechtszaal.

De Franse justitie deed vier jaar onderzoek naar betalingen van meer dan 3,45 miljoen euro die Diack zou hebben ontvangen voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten, die daardoor gewoon konden meedoen aan bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Londen van 2012. Ook zou Diack als lid van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, inmiddels 2021.

Diack houdt vol dat hij onschuldig is. De Senegalees zit al jaren in huisarrest in Frankrijk. Hij kan een celstraf tot 10 jaar krijgen.