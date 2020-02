Coronavirus saboteert marathon in Tokio: alleen elitesporters mogen deelnemen LRE

17 februari 2020

12u53

Bron: Belga 0 Atletiek Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de marathon van Tokio geannuleerd voor alle amateurlopers. Slechts een tweehonderdtal elitesporters mogen op 1 maart de schoenen aanbinden voor de 42,195 km door de Japanse hoofdstad. Dat maakte de organisatie maandag bekend.

In totaal hadden zo’n 38.000 mensen zich ingeschreven voor de marathon van Tokio. Maar de meesten onder hen zullen dus niet kunnen starten. “Wij verontschuldigen ons maar deze maatregel is nodig”, zegt de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike.

Tijdens de Olympische Spelen van komende zomer wordt de marathon in Sapporo gehouden, niet in Tokio. Toch besliste Belgisch recordhouder Bashir Abdi eerder dit jaar om op 1 maart te starten in Tokio. “Het is goed dat ik het land al eens kan verkennen”, zei hij. “De omstandigheden gaan niet die van de Spelen zijn, vermoedelijk zal het weer er zelfs Belgisch zijn, maar toch is het goed dat ik het land, de beleving en het eten al eens kan verkennen. Zo kom ik op de Spelen niet voor onaangename verrassingen te staan.”

Japan is na China, waar het coronavirus in december uitbrak, het zwaarst getroffen door de ziekte. Het land telt tot dusver 413 besmettingen en een overlijden. In China zijn ruim 70.000 mensen besmet en lieten al 1.770 mensen het leven.

