Coronavirus kost Matthias Casse extra studiejaar: “Ik zal pas in 2022 afstuderen” LWK

11 april 2020

06u30 0 Judo Vice-wereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) had in het pré-Olympisch jaar een heel beperkt aantal studiepunten ingepland maar had wel in gedachten om in 2021 zijn studies chemie te kunnen afronden.

“Maar het coronovirus gooide roet in het eten”, reageerde Matthias Casse gisteren. “Doordat de Olympische Spelen met een jaar werden verlaat, heb ik nu wel heel veel tijd om het beperkt aantal vakken in te studeren maar ik zit nu wel opgezadeld met een nieuw pré-Olympisch jaar waarin ik opnieuw niet teveel studiepunten moet inplannen om in optimale omstandigheden Tokio 2021 te kunnen voorbereiden. Het gevolg is dat ik pas in 2022 zal kunnen afstuderen. Heel jammer maar ik wil een eerste Olympische medaille niet in gevaar brengen”.