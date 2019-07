Controversiële Sun Yang verovert opnieuw wereldtitel 400m vrije slag GVS

21 juli 2019

14u04

Bron: Belga 0 WK zwemmen De Chinees Sun Yang heeft een vierde opeenvolgende wereldtitel op de 400 meter vrije slag behaald tijdens het WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De drievoudige olympische kampioen haalde het in 3:42.44, voor de Australiër Mack Horton (op 0.73) en de Italiaan Gabriele Detti (op 0.79).

De aanwezigheid van Sun Yang op het WK zorgde voor heel wat verontwaardiging. Er loopt momenteel een zaak tegen de Chinees voor het Internationaal Sporttribunaal TAS, aangespannen door het Wereldantidopingagentschap WADA. Het WADA tekende beroep aan tegen de beslissing van de Internationale Zwemfederatie FINA om Sun Yang enkel een waarschuwing te geven wegens een gemiste controle buiten competitie. Toen de controleurs op 4 september 2018 opdaagden bij hem thuis vernielde hij de controlestalen en verscheurde hij hun notities. Sun Yang gaf als reden daarvoor aan dat de controleurs hem niet de nodige identificatiebewijzen konden voorleggen.

Het TAS zal zich pas na het WK uitspreken over de zaak.

Sun Yang liep eerder al in 2014 tegen de dopinglamp. Destijds testte hij positief op een stimulerend middel en moest hij uiteindelijk drie maanden aan de kant, een schorsing die hij opgelegd kreeg door het Chinese antidopingagentschap. Het nieuws werd toen pas maanden later naar buiten gebracht, toen de eigenlijke schorsing al achter de rug was.