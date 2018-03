Contador en zijn vervuilde biefstuk 2.0: Mexicaanse boksvedette test positief op clenbuterol Redactie

06 maart 2018

09u32

Bron: Belga 0 Meer Sport De Mexicaanse bokser Saul 'Canelo' Alvarez heeft positief getest op het verboden product clenbuterol, zo heeft zijn promotor bekendgemaakt. Alvarez werd meervoudig kampioen in verschillende gewichtsklassen.

De positieve plas doet meteen terugdenken aan het verhaal van de Spaanse wielrenner Alberto Contador van enkele jaren geleden, want ook hier wordt vervuild vlees aangehaald als oorzaak van de positieve test. "Daar zijn de voorbije jaren tientallen sporters slachtoffer van geworden in Mexico", klinkt het in een reactie van Golden Boy Promotions. Hij verwees daarbij naar vijf spelers van de Mexicaanse nationale voetbalploeg, onder wie huidig Standard-doelman Guillermo Ochoa, die in 2011 positief testten op clenbuterol, maar later werden vrijgesproken omdat er volgens de Mexicaanse bond sprake was van besmet voedsel. "Canelo verplaatst zijn trainingslocatie van Mexico naar de Verenigde Staten en zal daar bijkomende testen ondergaan om zijn onschuld aan te duiden. Op die manier zal de waarheid aan het licht komen."

Alvarez moet het op 5 mei in Las Vegas in een titelkamp als uitdager opnemen tegen de Kazach Gennady Golovkin, de WBA-, WBC- en IBF-wereldkampioen bij de middengewichten. In september stonden beide boksers al eens tegenover mekaar en toen haalde Golovkin het na een omstreden beslissing op punten.