Constante pijn in enkel dwingt verspringkampioen Rutherford tot stoppen Redactie

12 juni 2018

22u57

Verspringkampioen Greg Rutherford hangt na het huidige zomerseizoen zijn spikes aan de haak. Dat maakte de 31-jarige Brit bekend op Instagram. Rutherford is de regerende Europese kampioen en de olympische kampioen van 2012.

"Ik ben ongelofelijk trots op mijn carrière en ben één van de succesvolste verspringers die er ooit in Europa geweest zijn", schreef Rutherford op Instagram. "Ik wil op het EK in Berlijn in augustus nog een laatste keer presteren."

De Brit traint met constante pijn in de linkerenkel, en dat is de hoofdreden om er mee op te houden. Onlangs daagde Rutherford nog onaangekondigd op bij een wedstrijd in Oordegem, waar hij met 7m86 zijn tot nu toe beste sprong van het seizoen neerzette. Zijn persoonlijk record staat op 8m51, maar de Brit was vooral een man van de kampioenschappen. Tussen augustus 2012 en juli 2016 zette hij een onwaarschijnlijke reeks neer: olympisch kampioen in Londen, goud op de Commonwealth Games in Glasgow, Europees kampioen in Zürich, wereldkampioen in Peking en een tweede keer Europees kampioen in Amsterdam. In Rio de Janeiro voegde Rutherford daar nog olympisch brons aan toe.