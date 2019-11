Conor McGregor treft Donald ‘Cowboy’ Cerrone bij rentree in vechtsport YP/LPB

28 november 2019

21u49

Bron: Belga/Daily Mail 32 MMA De Ierse kooivechter Conor McGregor kent zijn tegenstander voor zijn rentree in de vechtsport. Donald ‘Cowboy’ Cerrone wacht McGregor op 18 januari op in de T-Mobile Arena in Las Vegas. McGregor zette in maart van dit jaar een punt achter zijn woelige sportcarrière, maar kwam op die beslissing terug.

McGregor en Cerrone bekampen elkaar in Las Vegas in de UFC, de koningsklasse in de MMA. De laatste zege van McGregor in de UFC dateert van november 2016, toen hij tegen Eddie Alvarez zijn tweede wereldtitel veroverde. Cerrone is een gewezen uitdager in de strijd om de wereldtitel bij de lichtgewichten, maar was de voorbije drie jaar enkel actief bij de weltergewichten.

“Ik ga doorheen de tegenstand in mijn categorie als een kettingzaag door boter”, wond McGregor er geen doekjes om op een persconferentie vorige maand. “Ik geef er geen hol om wie het is. We zijn twaalf weken verwijderd van mijn gevecht. Ik ga op trainingskamp en jullie zullen me niet meer zien tot het effectief tijd is voor het gevecht. Mijn familie motiveert en inspireert me, ik wil hen tonen waar ik toe in staat ben met hard werk.”

In oktober 2018 ging de Ier al eens de strijd aan met Khabib Nurmagomedov, met als inzet de wereldtitel bij de lichtgewichten van vechtbond UFC. De Russische titelverdediger won het gevecht, dat na afloop ontaardde in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Nurmagomedov werd voor negen maanden geschorst, McGregor voor zes. “De rematch komt er”, is McGregor stellig. “Khabib kan weglopen, maar hij kan zich niet verstoppen. (...) Geloof me: ik kom hem halen. Waar is hij nu in zijn land? Ik vlieg hier naartoe, hij vliegt ergens anders heen. Typisch.”

McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht). Het betekende de doorbraak bij het grote publiek van de grofgebekte Ier, die in de zomer van 2017 een erg gehypte en lucratieve bokskamp tegen Floyd Mayweather zou verliezen.