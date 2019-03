Conor McGregor ontkent dat zijn afscheid verband houdt met aanklacht seksueel misbruik



ODBS

27 maart 2019

09u18

Bron: Belga 0 MMA Kooivechter Conor McGregor ontkent dat zijn afscheid van de sport iets te maken heeft met een aanklacht van seksueel misbruik die tegen hem loopt in Ierland. “Dit verhaal gaat al een tijdje de ronde en het is voor ons niet duidelijk waarom het nu naar buiten komt”, liet een woordvoerster van de Ier weten. “De aanname dat zijn afscheid iets met dit gerucht te maken heeft is volledig uit de lucht gegrepen.”

Volgens de New York Times is er in januari in Ierland een klacht tegen McGregor ingediend wegens aanranding. De dertigjarige kooivechter zou zijn gearresteerd, verhoord en daarna weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. McGregor, een grootheid in de vechtsportcombinatie die voorheen bekend stond als Mixed Martial Arts (MMA), onthulde dinsdag via Twitter dat hij per direct stopt met zijn sport.

De Ier zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste in de MMA, een combinatie van verschillende vechtvormen en technieken, wereldkampioen te worden in verschillende gewichtsklassen. De doorgaans behoorlijk grofgebekte Ier ging daarna een bijzonder lucratief gevecht aan met bokskampioen Floyd Mayweather. Hij verloor dat duel in augustus 2017 in Las Vegas, maar hield er wel ruim 30 miljoen dollar aan over.

Sindsdien kwam hij nog vooral in het nieuws vanwege gewelddadige escapades buiten de ring. Het MMA-titelgevecht van de vechtbond UFC met Khabib Nurmagomedov liep vorig jaar in Las Vegas volledig uit de hand.