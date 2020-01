Conor McGregor maakt dit weekend zijn comeback in de kooi: “Ik voorspel een knock-out” XC

17 januari 2020

11u45 2 UFC Conor McGregor keert dit weekend (zondagochtend, rond 6u30 Belgische tijd) na anderhalf jaar terug in de kooi van de UFC. De 31-jarige Ier bekampt in de T-Mobile Arena in Las Vegas de Amerikaan Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

McGregor is doorgaans niet vies van een stevig potje ‘trash talk’, maar de Ier toont dit keer veel respect voor zijn opponent. “Het is moeilijk om geen respect te hebben voor Donald. Er zal bloed vloeien, maar het zal geen kwaad bloed zijn. Ik voorspel wel een knock-out”, vertelde McGregor op de persconferentie.

Het respect is wederzijds. “Conor is een van de laatsten van een uitstervend ras van vechters. Dus het is fijn om met hem te kunnen vechten. Ik sta vijf rondes tegenover deze gast, ik kan niet wachten tot zaterdagnacht (zondagochtend Belgische tijd, red.)”, aldus ‘Cowboy’.

Cerrone hoopt ‘The Notorious’ een vijfde nederlaag uit z’n MMA-carrière aan te smeren. Geen simpele opdracht voor de 36-jarige Amerikaan, die op 50 kampen al 13 keer verloor. Ook Conors coach John Kavanagh voorspelt een overwinning van McGregor. “Ik kan eerlijk zeggen dat dit de beste McGregor is die ik ooit heb gezien. Ik had zes maanden geleden niet gedacht dat hij dit in z’n mars had. We staan voor een écht gevecht en ik ben blij dat ik goede zitjes heb.”