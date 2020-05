Conor McGregor lijst beste MMA’ers aller tijden op, maar zijn collega’s denken daar duidelijk het hunne van Redactie

27 mei 2020

08u10

Bron: AD.nl 0 Meer sport Als iemand in de MMA-wereld van een beetje trashtalk houdt, dan is het Conor McGregor wel. Zo ook nu weer. De Ier vond het nodig om op Twitter een lijstje te maken waarin hij de GOAT’s, greatest of all time, in de geschiedenis van de MMA rangschikte. Daarbij zette hij zichzelf vooralsnog op twee. Daar waren zijn collega’s het, op zijn zachtst gezegd, niet mee eens.

Dat McGregor niet vies is van een beetje grootspraak, dat is al lang bekend. The Notorious laat zich altijd gelden, of dat het nou op sociale media of op persconferenties is. Er kan nu natuurlijk niet veel gevochten worden door het coronavirus. Dus dacht de voormalig UFC-kampioen in het veder- en lichtgewicht maar: ik maak mijn eigen GOAT-lijst.

McGregor begon zijn betoog met zijn nummer 1. “Het aantal overwinningen, verdeeld over twee divisies met een kampioenenstatus in één: Anderson Silva is de beste aller tijden. Mijn reeks overwinningen, verdeeld over drie divisies met kampioenstatus maakt mij nummer 2 aller tijden. Als het al niet gelijk is. Aan de andere kant, ik ben nog steeds actief. Nummer 1 aller tijden ben ik sowieso aan het einde van mijn carrière. En makkelijk.”

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily. Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

Dit is hoe McGregor zijn lijstje begon. Hij vervolgde met nog een nummer 3 en 4 in de vorm van Georges St-Pierre en Jon Jones. “GSP staat derde. Veel minder gewonnen op KO maar wel kampioen in twee gewichtsklassen. Hij loopt echter ver achter. Jon staat vierde, misschien gedeeld derde. Meer gewonnen op KO dan St-Pierre en nog steeds actief. Hij heeft wel maar de kampioenstatus in één klasse. Anderson Silva en ik hebben de meest opwindende/belangrijke overwinningen in de geschiedenis van de sport. En ik ben alleen nog maar aan het opwarmen.”

Jones

Dat McGregor over zelfvertrouwen niks te klagen heeft is wel duidelijk. De andere grote MMA-vechters uit de geschiedenis denken er iets anders over. Jon Bones Jones, die door McGregor dus als vierde werd gerangschikt, was de eerste die reageerde op de uitlatingen van de Ier. “Ik ga hier niet discussiëren over wie de beste aller tijden is. Ik laat de fans dat voor mij doen”, klonk het eerst nog bij de kampioen in het lichtzwaargewicht, maar uiteindelijk werd het toch sterker dan zichzelf. Jones deelde een lijst met de meeste overwinningen in UFC-titelgevechten. Hierin staat de Amerikaan zelf bovenaan met 14 overwinningen en is McGregor in geen velden of wegen te bekennen. Bones voegde daar onder meer een emoji bij die zijn schouders op haalde.

Goat where you at ☘️🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/vrf5UGVsfj Jon Bones Jones(@ JonnyBones) link

Ook McGregor's grootste rivalen, Nate Diaz en Khabib Nurmagomedov, waren er snel bij om de Ier te counteren. Beide vechters hebben in hun carrière al eens van The Notorious gewonnen en lieten dit de Ier ook duidelijk blijken. “Vergeet niet dat ik het beter en sneller deed dan wie dan ook op de grond. Ik stuurde hem zelfs sneller naar de vloer dan Mayweather deed. Ik heb schijt aan al die ranglijsten. Als je mij ziet, zie je pas een echte GOAT”, aldus Diaz. De twee kemphanen hebben tot nu toe allebei één keer van elkaar gewonnen.

Succesvolle comeback

Khabib, de Rus die McGregor eind 2018 versloeg in een rechtstreeks duel om de titel in het lichtgewicht, sloot zich aan bij de woorden van Diaz. “Je tikt af in het veder-, licht- en weltergewicht. Je hebt nog nooit je titel verdedigd. Je gaf meer op dan St-Pierre, Jones en Silva bij elkaar. Jij bent de grootste UFC-vechter in de Twitter- geschiedenis.” McGregor aast sinds zijn nederlaag tegen Khabib in 2018 al op rematch tegen de Rus.

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history. khabib nurmagomedov(@ TeamKhabib) link

De Ier maakte in januari een succesvolle comeback in de UFC tegen Donald Cowboy Cerrone, maar het is onduidelijk met wie hij hierna te maken zal krijgen. Hij maakte in een interview duidelijk dat hij in een rematch wél zou winnen van Floyd Mayweather als ze een tweede gevecht zouden houden. Er gaan ook geruchten om er een trilogie met Diaz van te maken. Dit derde gevecht zou eventueel gehouden kunnen worden op het Fight Island van de UFC. De 31-jarige Ier zou onlangs nog tegen Diaz gezegd hebben dat hij ‘dat contract gewoon moest ondertekenen’. Hieruit kan je suggereren dat er een derde gevecht zou kunnen komen. Eén ding is in elk geval zeker: rondom Conor McGregor zal het de komende jaren niet snel stil zijn.

