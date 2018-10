Conor McGregor gaat zaterdag weer belachelijk bedrag opstrijken met 'grootste kamp ooit in het UFC': "We zitten al halfweg de negen cijfers" Hans Op de Beeck

02 oktober 2018

15u23 8 Meer Sport Hoogspanning in de T-Mobile Arena in Las Vegas zaterdag: UFC 299, met de ongeslagen Khabib Nurmagomedov ( 26-0 MMA, 10-0 UFC) versus uitdager Conor McGregor (21-3 MMA, 9-1 UFC) om de titel in de lichtgewichten - al een half jaar lang bestempeld als 'de grootste kamp ooit' in het Ultimate Fighting Championship (UFC). Vooral omdat er reikhalzend wordt uitgekeken naar de terugkeer in het octagon van 'The Notorious' (30), de man die vorig jaar de 'Money Fight' van Floyd Mayweather verloor. Ook ditmaal zal de kamp de Ier -winst of verlies- geen windeieren leggen: hij claimt er al minstens 56 miljoen euro aan over te houden.

Of het ook een klassieker wordt valt nog af te wachten, maar de promotie rond de kamp is ongezien in het UFC. De voorlopige showdowns tussen de twee zijn veelbelovend, zoals recent in New York toen McGregor zijn reputatie helemaal waarmaakte. Blits kostuum, whiskey van z'n eigen merk in de hand en ondertussen de geschiedenis van Dagestan -een autonome republiek van Rusland waarvan Khabib afkomstig is- wat belachelijk maken. Op dat vlak kent McGregor zijn gelijke niet, nadat hij in het voorjaar met een steekwagen al een bus met daarin Khabib aanviel. Zogezegd om wraak te nemen voor zijn goeie vriend Artem Lobov, die beledigd was door Khabib.

Het is al van 2016 geleden dat McGregor nog eens in het octagon vocht. Toen won hij van Eddie Alvarez en kroonde hij zich tot kampioen bij de lichtgewichten nadat hij ook al in het bezit was van de riem bij de vedergewichten. Ongezien. Titels die hem door zijn inactiviteit zijn afgenomen door UFC-goeroe Dana White. Daar heeft McGregor het heel moeilijk mee gehad, zo vertelde hij onlangs in een interview met TheMacLife.com. "Mijn hele leven heb ik gewerkt voor het winnen van die twee UFC-titels. Daar heb ik zo veel voor opgeofferd. En toen ik ze had werden die me zomaar afgepakt. Dat irriteerde me enorm en deed me mijn liefde voor de sport wat verliezen. Ik deed mijn eigen ding - ik had wel wat om handen... maar nu ben ik terug. De honger is er weer en ik wil opnieuw tonen wie de echte koning is."

Bij de fans is de hunker de aalvlugge en technisch sterke Conor weer te zien vechten enorm: de pay per view-cijfers beloven ongekende hoogtes aan te nemen en ook McGregor zal een recordsom op de rekening kunnen bijschrijven. "Het is voorlopig al een erg smakelijke deal", vertelde McGregor gisteren in de MMA-show van Ariel Helwani. "Mijn team en ik hebben al fantastisch werk geleverd, samen met het UFC. De kamp tegen Mayweather ging over negen cijfers, nu zitten we al halfweg - een goeie acht cijfers."

Natuurlijk kon de nodige trash talk niet ontbreken. "Nu gaan we die landloper even aanpakken, die platvoet waarvan iedereen plots denkt dat hij goed is. Hij zit vast in de modder en daar gaat hij in bevriezen. Ik ben heel blij met deze deal. Ik denk dat het een knockout gaat worden. Een héél zware knockout. Hopelijk niet té snel, dat hij eerst nog wat afziet en door het stof moet kruipen." Waar McGregor vooral moet vermijden meermaals naar het canvas te gaan met de fysiek sterkere Khabib -in dat worstelwerk is de Rus een meester- zal hij er vooral op uit zijn de vuisten of benen te laten spreken. Khabib mag dan ongeslagen zijn, een vechter met de snelheid, kracht en precisie van slagen als Conor heeft hij nog niet in de ogen gekeken.

"Ik denk dat ik hem op een goeie smak ga trakteren. Ik denk niet dat hij kan incasseren zoals Nate (Diaz, de UFC-vechter waarvan McGregor al eens verloor maar in een rematch revanche pakte, nvdr) of de rust heeft van Mayweather. Hij heeft een kin van glas dat nog niet gebroken is. Ik hoop dat hij incasseert en dan maak ik hem helemaal af."

Khabib on Conor: "When I watch his eyes, I feel nothing. He's like drunk guy." #UFC229 pic.twitter.com/VrKBGWOTSh Issa Dashti 🇮🇷 🏴(@ faaze_manfi) link