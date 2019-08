Conor McGregor excuseert zich bij oudere man (“Ik moet de vijzen in mijn hoofd eens vastdraaien”) en wil weer vechten ODBS

24 augustus 2019

12u12 2 MMA Slecht nieuws voor zijn haters: van Conor McGregor (31) zijn ze nog niet verlost. De MMA-vechter kondigde in maart zijn afscheid aan de sport aan, nu zegt de Ier dat hij dit louter in een vlaag van ontgoocheling tweette. Hij verontschuldigt zich ook publiekelijk bij de oude man die hij in een pub in Dublin zomaar op het gezicht sloeg.

Vorige week ging een voor McGregor ronduit beschamende video viraal. Daarop was te zien hoe hij in april een oude man een klap gaf, louter omdat die weigerde een door McGregor voorgeschoteld glas te drinken van ‘Proper Twelve’, het whiskeymerk van ‘The Notorious’. “Eigenlijk doet het er niet toe wat ik daar nog over zeg”, aldus McGregor. “Ik zat fout. Die man verdiende niet anders dan een leuke tijd te hebben in de pub, zonder dat ik hem moest slaan. Ik heb het erna proberen goed te maken met de man. Meerdere keren. Maar nogmaals: dat doet er niet toe, het was gewoon stom van mij. Ik moet beseffen dat dit niet het gedrag is van een leider, een MMA-vechter of een kampioen.”

“Eigenlijk moet ik de vijzen in mijn hoofd eens terug vastdraaien. Terug gaan vechten en op zoek gaan naar verlossing, vergelding (doelend op Khabib Nurmagomedov, nvdr) en respect. De dingen die me gemaakt hebben tot de man die ik nu ben. Dat ga ik doen. Toen ik die video voor het eerst zag, was dit alsof ik als een jonge MMA-vechter een mes in het hart gestoken werd.“ Het onderzoek van de Ierse politie naar het incident is nog niet afgerond. “Wat me ten laste gelegd wordt, zal ik uitzweten.”

Emotioneel verlies

Hoe het nu verder moet met McGregor? Zijn laatste kamp dateert al van vorig jaar in oktober, toen Khabib hem een lesje leerde. Waarna hij begin dit jaar aankondigde er de brui aan te geven. Dat laatste kadert Conor nu. “Ik heb dat geschreven toen ik nog te ontgoocheld en verward was na dat emotionele verlies. Soms moet je gewoon even enkele passen terug zetten. Maar op pension gaan, dat denk ik niet ooit te zullen doen in mijn leven. Ik zal vechten tot de laatste dag in mijn leven.”

‘The Notorious’ zou graag opnieuw een gooi doen naar de wereldtitel bij de lichtgewichten, wat erop neerkomt dat hij een kamp moet krijgen tegen de winnaar van Khabib Nurmagomedov versus Dustin Poirier. Een titelgevecht dat op 7 september in Abu Dhabi plaatsvindt tijdens UFC 242. “Ik wil mijn wereldtitel terug”, aldus McGregor nog. “Ik wil mijn revanche. Die kamp tegen Nurmagomedov was niet correct, zeker niet na al wat ik erin heb gestoken en hoe ik daar gevochten heb. Maar ik ga niet wachten op Khabib. Als je me nu vraagt met wie ik in de octagon wil staan, zeg ik ‘iedereen’. Naast de winnaar van Nurmagomedov - Poirier, zijn Tony Ferguson, Donald ‘Cowboy’ Cerrone of Nate Diaz mogelijke tegenstanders. Tegen die laatste, een andere aartsvijand van Conor, zou hij een zogenaamde trilogie kunnen vervolledigen.

McGregor zei ook nog dat het plan was om in juli zijn comeback te maken, maar dat een letsel aan zijn berucht linkerhand roet in het eten gooide. Tijdens een sparring in de aanloop naar dat duel kwetste hij zich. Nu moet hij na een kleine operatie opnieuw fit zijn.